З 25 січня 2024 року в обраних кінотеатрах України можна буде подивитися трилер «Загублене шосе» (Lost Highway) культового режисера Девіда Лінча.

У повторний прокат стрічку випустить компанія «Артхаус Трафік», яка приурочила реліз до дня народження культового режисера. 20 січня 2024 року Лінч відзначатиме своє 78-річчя.

Девід Лінч – чотириразовий номінант на премію «Оскар», найбільш відомий за серіалом «Твін Пікс» та фільмами «Синій оксамит» й «Малголленд Драйв». Лінч двічі має нагороду Каннського кінофестивалю як найкращий режисер («Малголленд Драйв»), а також «Золоту пальмову гілку» за фільм «Дикі серцем». Також Лінч на Венеційському кінофестивалі отримав «Золотого Лева» за досягнення у кінематографі.

У центрі сюжету фільму, що вийшов у 1997 році – саксофоніст Фред Медісон, який підозрює свою дружину в зраді. Коли після низки містичних подій жінку знаходять мертвою, звинувачення одразу лягає на чоловіка. Фреда засуджують до найвищої міри покарання, та загадковим чином він зникає з камери смертників. На його місці виявляють невинного юнака Піта, який і гадки не має, як він опинився у в’язниці. Та справжнє божевілля лише починається.

У фільмі зіграли Білл Пуллман («День Незалежності»), Патриція Аркетт («Юність»), Роберт Лоджа («Обличчя зі шрамом»), Бальтазар Ґетті («Володар мух»), Майкл Массі («Сім»). Цей фільм — останній у карʼєрах Річарда Прайорі та Джека Ненса, якого можна побачити в усіх попередніх роботах режисера. Останній не дожив до виходу «Загубленого шосе».

Є в картині й зіркові камео. Зокрема, Мерілін Менсон і його бас-гітарист Твіґґі Рамірес постають в образах порноакторів. А роль тюремного охоронця втілив фронтмен гурту Black Flag Генрі Роллінз.

Девід Лінч написав сценарій цього фільму спільно з Баррі Ґіффордом. Раніше Баррі Ґіффорд написав оповідання, яке лягло в основу стрічки «Дикі серцем» Лінча. Композитором став володар премії «Ґреммі» Анджело Бадаламенті, з яким Лінч працював у більшості своїх проєктів. Окрім оригінальної музики у фільмі звучать пісні гурту Rammstein і Девіда Бові. Оператор — Пітер Демінґ, який також працював із Лінчем над «Малголленд Драйвом» і «Твін Піксом». Художниця з костюмів — Патриція Норріс («Людина-слон», «12 років рабства», «Обличчя зі шрамом»).

Фільм виходить у рамках зимової ретро-програми, до якої увійшли фільми «Виживуть тільки коханці», «Загублене шосе» та «Керол».