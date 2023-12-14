На честь 10-річчя стрічки 14 грудня 2023 року в українських кінотеатрах розпочнеться ретроспективний прокат фільму Джима Джармуша «Виживуть тільки коханці». У 2013 році картина брала участь у конкурсній програмі Каннського кінофестивалю.

Іронічний та поетичний Джармуш цього разу узявся розповісти про стосунки двох вампірів. У головній ролі – Тільда Свінтон. В принципі на цьому можна завершувати писати текст і збиратися до кінотеатру. Але продовжимо.

У Каннах виконавці головних ролей Том Гіддлстон, Тільда Свінтон і Джон Герт (на жаль, актор помер у 2017 році) поділилися враженнями про те, яке грати сучасних вампірів, а от режисер говорив більше про реальність.

«Ви перші люди, які подивилися цей фільм. Його ще навіть знімальна група повністю не бачила. Він дуже важливий для мене, він як дитя. Так що я дуже вдячний вам вам за те, що ви прийшли», – сказав Джармуш на зустрічі із журналістами. Проте аналізувати картину відмовився: «Всі відповіді є в самому фільмі».

Дія фільму відбувається в двох містах – американському Детройті і марокканському Танжері. У Детройті живе депресивний музикант-інтроверт Адам. У Танжері - його кохана Єва. Їх пов'язують не тільки шлюбні узи (вони одружені вже кілька сотень років) але і бажання знайти в сучасних умовах гуманніші за вбивство способи добути людську кров. Правда, не завжди це у них виходить.

Природно, що Джармуша не могли не запитатати про причини, які спонукали його взятися за вампірську тему: «Я чув на цьому можна непогано заробити!» – відповів Джармуш. Проте ідея проекту виникла у нього ще сім років тому, але весь цей час він не міг її реалізувати, бо не було фінансування.

«Це зараз здається, що ти приходиш, кажеш, що хочеш зняти кіно про вампірів, а тобі відповідають: «Бери гроші». Мені їх довелося довго шукати», – сказав режисер. Бюджет кінострічки склав усього 7 мільйонів євро.

Нагадаємо, що через кілька років, у 2019-му, Джим Джармуш знову повернувся до вампірської теми, знявши фільм «Мертві не вмирають». Там також зіграла Тільда Свінтон і його теж показали у Каннах.