Фільм «Зона інтересів» отримав Ґран-прі Каннського кінофестивалю

Кінокомпанія «Артхаус Трафік» розпочала співпрацю з американською студією А24, знаною як лідер у виробництві незалежного кіно. Ця компанія відома такими своїми стрічками як «Усі страхи Бо», «Кит», «Все завжди й водночас», «Необроблені коштовності», «Сонцестояння», а також серіалами «Сварка» та «Ейфорія».

Першою картиною, яка вийде в українських кінотеатрах у межах цієї співпраці, стане «Зона інтересів» британського режисера Джонатана Ґлейзера.

Фільм став лауреатом Ґран-прі цьогорічного Каннського кінофестивалю, де також отримав Приз Міжнародної федерації кінопреси (ФІПРЕССІ), Премію за саундтрек і Нагороду CST Artist-Technician. Стрічка здобула Премію Європейської кіноакадемії за роботу звукорежисера і номінації у 5 категоріях премії. Також картина номінована на 3 «Золоті глобуси». «Зона інтересів» – офіційний претендент на «Оскар» від Великої Британії.

У центру сюжету фільму – комендант концтабору Аушвіц та його дружина, які будують оселю мрії для себе та дітей. Вони створюють райський куточок із затишним садом, басейном та читають казки маленькими дітьми. Все це відбувається просто за стіною жахливої фабрики смерті.

Головні ролі виконали Сандра Гюллер (двічі найкраща європейська акторка – за ролі у стрічках «Анатомія падіння» й «Тоні Ердманн»), а також Крістіан Фрідель, зірка серіалу «Вавилон-Берлін». Картина вийде в кінотеатрах у лютому 2024 року.

Ще один майбутній реліз – мелодраматичний трилер «Любов, брехня та кровопролиття» британської режисерки Роуз Ґласс. Світова прем’єра картини відбудеться на 40-му Кінофестивалі «Санденс» у січні 2024 року.

Головна героїня – відлюдькувата менеджерка тренажерного залу. закохується в амбітну бодибілдерку, яка в гонитві за своєю мрією прямує у Вегас. Їхня пристрасть виливається в небезпечну пригоду, що затягне їх обох у сіті злочинних зв’язків.

Головні ролі виконали номінантка на премію «Оскар» Крістен Стюарт («Спенсер: Таємниця принцеси Діани», «Ангели Чарлі», «Сутінки»), Кеті М. ОʼБраєн («Людина-мураха та Оса: Квантоманія», «Мандалорець»), а також Ед Гарріс («Світ Дикого заходу», «Шоу Трумана»). Дата виходу «Любові, брехні та кровопролиття» буде оголошена згодом.