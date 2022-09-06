Львів’ян просять здати кров для травмованих пацієнтів
Потрібні усі групи крові
Здоров'я — Олександра Баландюх, 0 0
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Донором крові може бути кожна здорова людина у віці від 18 до 60 років
Щодня велика кількість українців потрапляють до лікарень Першого медоб’єднання Львова з різними видами травм. Це пацієнти зі всієї України. Багатьом з них, щоб врятувати життя, терміново потрібна кров або її компоненти. Запаси терміново треба поповнити, повідомили 6 вересня у прес-службі ЛМР.
«Потрібні всі групи крові. Тож усіх охочих, хто може стати донором крові та допомогти лікарям рятувати життя українців, чекають за адресою Миколайчука, 9. З собою мати паспорт. Обов'язковий попередній запис: 0 800 333 003», – сказано у повідомленні.
Донором крові може бути кожна здорова людина у віці від 18 до 60 років, яка не має медичних та соціальних протипоказань.
Як підготуватись до здачі крові можна дізнатися тут.
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