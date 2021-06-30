У Музеї народної архітектури і побуту у Львові ім. Климентія Шептицького, також відомого як Шевченківський гай, два дні поспіль відбуватимуться нічні екскурсії. «Забави на Петра» проведуть 9 та 10 липня. Квитки на події необхідно придбати заздалегідь онлайн.

«Під час нічних екскурсій оживуть давні звичаї та легенди. Відвідувачі зможуть перенестися у далеке минуле наших предків та відчути їх світогляд, магію та звичаї, які оживуть у цю ніч. На гостей чекають співи та забави з музиками, веселі посиденьки, майстер-класи з традиційних ремесел, романтична фотозона біля озера і ще багато цікавого», – обіцяють організатори.

Відвідувачам пропонують стежками гаю пройти до церкви св. Михаїла, яка є пам’яткою народної архітектури ХІХ ст., та дізнатися про апостолів Петра і Павла та особливості петрівського посту, відвідати хату музиканта, де під супровід давніх інструментів поспівати жартівливих пісень – петрівочок, зустрітися із таємничим «щезником», виготовити масло за давнім способом та скуштувати його, потрапити на озеро, що сповнене чарами купальської ночі, а також зробити світлину в романтичній фотозоні, стати учасником колоритної забави з музиками, автентичними танцями та обрядовим частуванням.

Дівчата зможуть завітати на «прочухрини»: чесання вовни, валяння коралів, веселі посиденьки зі співами, а хлопці — пізнати давнє ремесло «бондарство» та пов'язані з ним звичаї і легенди.

Нічні екскурсії «Забави на Петра» відбудуться 9-10 липня у Музеї народної архітектури і побуту ім. Климентія Шептицького, що на вул. Чернеча гора, 1. Час початку — 19:30; 20:15; 21:00. Тривалість екскурсії — 2 години. Вартість — 200 грн. У групі — до 25 осіб. Квитки можна придбати лише заздалегідь онлайн за посиланням.