Більшість фасаду будівлі займатимуть панорамні вікна

Інститут проектування «Комфортбуд» розробив проектно-кошторисну документацію (ПКД) для адміністративної будівлі Музею народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького (Шевченківський гай). Її збудують поруч із головною алеєю, яка веде до входу у Шевченківський гай.

Авторами концепції стали львівські архітектори Ігор та Марта Цимбровські: будівля має вдало інтегруватися в природне середовище та бути комфортною і безпечною для працівників. Згідно з візуалізаціями, це буде одноповерховий корпус з панорамними вікнами та озелененими стінами і дахом.

«Каркас, колони та стіни будівлі будуть виконані із залізобетону – це гарантуватиме надійність конструкції та осучаснить її фасади. Важливим елементом оздоблення, за задумом архітекторів, стане скло. А головною особливістю будівлі буде покрівля, виконана із використання «зелених» технологій. Такий підхід матиме ще й експлуатаційні переваги: дах слугуватиме теплоізолятором, поглинатиме вуглекислий газ та знижуватиме рівень шуму в приміщеннях», – пояснюють проектанти.

На першому поверсі розташовуватимуться адміністративні приміщення з просторими коридорами. Кабінети будуть максимально світлими та відкритими, що забезпечать скляні двері і перегородки, а також панорамні вікна, які ставитимуть більшість площі фасаду. Водночас проектанти запевняють, що приміщення матимуть хорошу звукоізоляцію.

Також будівля матиме нижній, підземний рівень із санітарно-побутовими приміщеннями для технічних працівників музею, інвентарними кімнатами, технічним архівом та іншими допоміжними приміщеннями.

«Будівля буде повністю пристосованою також і до вимог інклюзії – проектом передбачено безперешкодний доступ для людей з обмеженими можливостями. Ще однією родзинкою проекту стане й затишний внутрішній дворик, облаштований для відпочинку працівників музею», – додають у «Комфортбуді».

Зазначимо, що Ігор та Марта Цимбровські розробили проекти нової адмінбудівлі, інформаційно-освітнього центру та фондосховища ще у 2019 році. «Комфортбуд» у жовтні 2020 року виграв тендер на розробку ПКД для адмінбудівлі за майже 1,5 млн грн. Відтак Шевченківський гай має оголосити тендер на саме будівництво.

Збудувати фондосховище та адмінбудівлю виконком ЛМР дозволив ще у 2018 році. Інформаційно-освітній центр на території музею намагаються збудувати ще довше. У 2018 році визначили підрядника та розпочали перші роботи з будівництва, проте пізніше договір розірвали. У 2020 році з третьої спроби визначили другого підрядника – ТОВ «Бізнес-Вектор ДК», – який за майже 30 млн грн має добудувати інформаційно-освітній центр до кінця 2021 року.