Восени 2020 року у Шевченківському гаю розпочалось будівництво калпиці без дозволів

Незаконне будівництво каплиці на території Музею архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького знесуть. Таке рішення прийняла робоча група Львівської міської ради, яка займалась вивченням цієї проблеми. Про це повідомив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко у середу, 13 січня.

Нагадаємо, на території Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького (Шевченківський гай) представники Свято-Іванівської Лаври УГКЦ почали спорудження нової каплиці без дозволів на це. Станом на грудень будівельники встигли звести дерев'яний каркас каплиці. Трудовий колектив музею виступив проти цього будівництва, бо вважає, що замість нової каплиці сюди потрібно перевезти старовинну дзвіницю із села Тухля, що на Бойківщині.

Львівська міська рада створила робочу групу, яка вивчала питання будівництва на території музею. Під час брифінгу у середу, 13 січня, заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко розповів, що незаконне будівництво у Шевченківському гаю знесуть.

«Вчора відбулося засідання робочої групи. За результатом інформації, яку ми отримали на засіданні, прийнято рішення щодо цих питань. Це будівництво яке здійснювалося без належних документів. Воно буде демонтоване силами та коштами тих, хто його здійснював», – повідомив Москаленко.

Окрім того, робоча група підтримала ініціативу колективу музею про перевезення у Шевченківський гай старовинної дзвіниці з села Тухля, що на Бойківщині. Дзвіницю після перевезення реставрують і встановлять на місці, де велося незаконне будівництво.