Біля бойківської церкви у Шевченківському гаю почали будівництво каплиці

На території Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького представники Свято-Іванівської Лаври УГКЦ почали спорудження нової каплиці без дозволів на це. Трудовий колектив музею в свою чергу вважає, що замість нової каплиці сюди потрібно перевезти старовинну дзвіницю із села Тухля, що на Бойківщині. У конфлікт втрутилась Львівська міська рада, яка вирішила створити робочу групу, що має дослідити всі деталі цієї ситуації та знайти вирішення проблеми.

Будівництво біля церкви з села Кривки на території Шевченківського гаю розпочалось восени 2020 року під керівництвом настоятеля Свято-Іванівської Лаври отця Юстина Бойка. На це будівництво не видавались дозвільні документи. Зараз уже облаштовані фундамент та каркас каплиці.

«Цього літа Лавра разом з музеєм спільно реставрували церкву зі села Кривка. Також було прийнято рішення перенести на її територію тимчасову споруду, щоб в часи коронавірусу вона працювала як літня каплиця. Однак в жовтні науково-методичній раді музею було представлено проект архітектора Романа Сулика, який показав, що монастир хоче збудувати там нову каплицю. Однак для будівництва нової споруди потрібно мати відповідні документи. Позиція музею — перевезти сюди дзвіницю із села Тухля, що місто навіть раніше планувало профінансувати», – пояснив суть конфлікту директор музею Роман Назаровець.

На ситуацію із будівництвом каплиці у Шевченківському гаю відреагувала частина колективу музею ім. Климентія Шептицького. Вони оприлюднили офіційний лист, у якому засудили незаконне будівництво споруди.

«Після кількох, проведених за присутності о. Юстина Бойка, науково-методичних рад із питань благоустрою території навколо церкви зі с. Кривка, після розтлумачення йому усієї повноти відповідальності Музею перед Законом роботи не те що не припинилися, а набрали нових обертів – на подвір’ї церкви встановлено пам’ятний хрест і зараз просто на очах росте каплиця-новотвір, яку заанонсовано звести вже до Різдва», – йдеться в листі музейників, опублікованого 29 грудня у Facebook.

У конфлікт між працівниками музею та монастирем втрутилась Львівська міська рада. У середу, 30 грудня, під час брифінгу із журналістами заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко повідомив про створення робочої групи, яка має вивчити суть конфліктної ситуації і напрацювати рішення для її вирішення.

«Ми сьогодні провели зустріч щодо ситуації, яка склалась на території музею народної архітектури та побуту ім. К. Шептицького. Ми вийшли на спільне рішення — створення робочої групи, яка дослідить всю інформацію та дасть правовий висновок, якого мають дотримуватись всі сторони конфлікту. В цю робочу групу увійдуть представники управління культури, управління архітектури, управління охорони історичного середовища, юридичного департаменту, представники церкви та музею. Важливо оперативно знайти вирішення, тому сподіваємось, що робоча група за тиждень часу напрацює певні рішення», – заявив Андрій Москаленко.

Отець Юстин Бойко своєю чергою заявив, що не коментуватиме ситуацію із будівництвом каплиці у Шевченківському гаю. Водночас він схвалив рішення мерії про створення спільної робочої групи з цього питання.

«Нам потрібно шукати якогось спільного рішення. Оцінку тому, що зараз відбувається в Музеї народної архітектури та побуту ім. К. Шептицького мають дати фахівці. Дуже радий, що міська рада виступила з відповідною ініціативою, і робоча група розставить все на свої місця», – зазначив о. Юстин Бойко.

Зараз будівництво каплиці зупинене, поки робоча група не напрацює рішення у цій справі.