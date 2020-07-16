Єпископ-самозванець намагався незаконно збудувати церкву біля Високого замку

Двоє псевдосвящеників розпочали незаконне будівництво церкви біля Високого замку

У львівському парку «Високий замок» двоє чоловіків, які представились священослужителями, намагались незаконно збудувати церкву. Роботи велись переважно вночі та у вихідні дні, і таким чином чоловікам вдалось залити фундамент та облаштували намет. Жодних дозвільних документів на будівництво у чоловіків не було. Зранку 16 липня незаконну конструкцію примусово знесли.

Незаконне будівництво у парку «Високий замок» працівники ЛКП «Зелений Львів» помітили ще два тижні тому. Двоє чоловіків, які представились єпископом Михайлом Ковалем та піддияконом Михайлом УГКЦ, заявили комунальникам, що будують церкву Івана Хрестителя. При цьому жодних дозвільних документів на будівництво не надавали.

Саме будівництво велось неподалік хресної дороги у парку «Високий замок».

«Два тижні тому ми їх попередили, щоб вони не вели ніякого будівництва і просили показати нам дозвільні документи. Вони нічого не представили, і ми звернулися в поліцію, однак нам порадили боротися поки своїми силами. Вчора ми знову мали з ними розмову і сказали, щоб вони добровільно забрали свої речі, але вони цього не зробили», – розповів ZAXID.NET майстер парку «Високий замок»» Богдан Москвяк.

За його словами, роботи з будівництва велися переважно у вихідні дні або вночі. Чоловіки власними силами замішували бетон і вже встигли покласти фундамент.

Псевдосвященики встигли залити фундамент

Керівник адміністрації міського голови ЛМР Євген Бойко ввечері 15 липня оприлюднив у Facebook відео з місця незаконного будівництва. На відео «єпископ» Михайло Коваль та «піддиякон» Михайло запевняють, що будують церкву на основі архівних документів. Водночас жодних документів показати представникам мерії вони не змогли.

«Все це промолювалось. Прийшов пан Степан - юрист, приніс нам документи, що 1670 року польський пан дав цю землю, щоб храм будувати…Добре би було, якби ви на основі архівних документів вивели цю земельну ділянку під божі цілі з комунального підприємства. Територія була б віддана під церковні цілі», – заявив Михайло Коваль.

«На основі архівних документів тут була церква Івана Хрестителя, тут божий храм», – підтримав колегу «піддиякон» Михайло.

Чоловіки також заявили, що належать до «Єдиної Соборної та Апостольської церкви УГКЦ». Зазначимо, що така конфесія ніде офіційно не зареєстрована. Та й чоловіки не показали жодних документів, які б довели їхню приналежність до якоїсь релігійної громади.

Зранку 16 липня працівники парку за допомогою спеціальної техніки розчистили територію незаконного будівництва, засипали її ґрунтом та порівняли. Жодних слідів будь-якого будівництва на місці не залишилось. В момент демонтажу фундаменту церкви, за словами Богдана Москвяка, на місці події не було ні псевдоєпископа, ні його помічника.

Зранку 16 липня територію, де велось незаконне будівництво, почистили

«Сьогодні ми їхні речі забрали і почистили територію. У подальшому будемо дивитись, пильнувати, щоб не відновилось будівництво», – зазначив Богдан Москвяк.

Синкел у справах монашества Львівської архиєпархії УГКЦ о. Юстин (Бойко) заявив, що «єпископ» Михайло та його помічник не мають жодного стосунку до УГКЦ.

«Жодного погодження на будь-яке будівництво у підніжжя Високого замку не було. Одного з тих, хто представляє себе єпископом, я впізнав. Це є колишній єромонах одного з монастирів, який був видалений з монастиря через порушення дисципліни, а також через певного роду психологічні відхилення. Тому просимо усіх громадських діячів взяти до уваги той факт, що дані особи хоча й представляються, що вони належать до УГКЦ, насправді не мають жодного відношення до УГКЦ», – заявив отець Юстин у своєму відео-зверненні.