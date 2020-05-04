«Хлопці з села зібрались і зробили»

Кілька мешканців села Дуброва, що в Миколаївському районі, вирішили встановити капличку на території історико-культурного заповідника «Стільське городище», що є пам’яткою археології національного значення. Капличку встановлюють біля урочища Диравець, де у XVII столітті було язичницьке святилище.

Роботи на території природнього заповідника проводяться самовільно, без жодного погодження на рівні району, області чи держави.

Керівництво заповідника «Стільське городище» готує заяву до суду про демонтаж незаконної споруди, а Львівська ОДА звертається до правоохоронців та Міністерства культури.

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Першим про те, що у заповіднику «Стільське городище» залили фундамент та встановили на ньому скульптуру Матері Божої, а також проклали до неї сходи, повідомив ввечері 3 травня львів'янин Володимир Беньо.

«Чи нормально, що на території пам’ятки археології, на найпомітнішому місці, посеред краєвиду, за якихось надцять метрів від печер забабахали постамент з бруківки і капличку, як капітальну споруду?!», – написав Володимир Беньо та опублікував фото масштабних будівельних робіт і уже встановленої статуї Богородиці.

Таке втручання в історичний ареал обурило багатьох археологів і краєзнавців. Зокрема, критичну заяву оприлюднила відома ГО «Львівське опілля», яка допомагає розвивати туризм на території кількох ОТГ, у тому числі Тростянецької. «Вимагаємо розслідування, реакції та збереження унікального вигляду пам’ятки. Ми не проти нових сакральних об’єктів, проте такі об’єкти не повинні знищувати історичну спадщину України», – сказано зокрема у заяві ГО «Львівське опілля»

Директор історико-культурного заповідника «Стільське городище» Орест Корчинський підтвердив ZAXID.NET, що на території заповідника ведуться роботи зі встановлення каплички, але з ним ніхто не радився з цього приводу. За його словами, коли почали заливати фундамент під капличку, керівництво заповідника написало листа до сільради, однак відповіді, хто проводить роботи та чи є на них дозвіл, так і не отримали.

«Користаючись епідемією, яка сталася, якась група людей у селі ініціювала будівництво пам’ятника матері Божої. Сьогодні виявилося, що це буде капличка. Там в селі знали про те, що вони будують біля історичної пам’ятки – це один з об’єктів заповідника «Стільське городище» – Камінь Диравець. Там були келії монахів колись, там є ніші, де покоїлися мощі святих. Про жодні роботи зі встановлення каплички мене ніхто не інформував. Сільський староста сказав, що нічого не знає. Я зателефонував до районного архітектора Ореста Телішевського і він мені повідомив, що без погоджень таку споруду не можна встановлювати», – розповів Орест Корчинський.

Орест Корчинський також сказав, що планує подати позов до суду щодо бездіяльності старости села Дуброва та сільради, а також про демонтаж самовільно встановленої каплички.

Територія Стільського городища до та після встановлення каплички (щоб порівняти зміни на фото, скористайтесь повзунком)

Староста села Андрій Васильковський розповів ZAXID.NET, що скульптуру Матері Божої встановили місцеві мешканці своїм коштом.

«Це ініціатива місцевих жителів, молодих хлопців, які вирішили зробити такий внесок у село. Там немає ніяких спонсорів, бюджетних коштів, це чисто молоді хлопці з села зібрались і вклали свою працю і кошти», – сказав Андрій Васильковський.

За словами Васильковського, по жодні дозволи на встановлення каплички мешканці не звертались, хоча роботи тривають уже близько двох тижнів. Зазначимо, що заповідник «Стільське городище» є комунальним закладом Львівської обласної ради, але оскільки заповідник також є пам’яткою археології національного значення, будь-які будівельні роботи на цій території повинні погоджуватись з Державною архітектурною будівельною інспекцією (ДАБІ) та Міністерством культури.

«Є, напевно, процедура отримання [дозволів]. Ну, пасувало б. Але громада вирішила таким чином зробити, самостійно. От і стоїмо перед фактом», – додав староста села.

Андрій Васильковський не вбачає нічого дивного у тому, що місцеві самовільно вирішили встановити скульптуру Матері Божої на території заповідника, проте каже, що цей випадок розглянуть у сільраді та вирішать, як реагувати. Голова Тростянецької ОТГ, в яку входить село Дуброва, Олександра Леницька відмовилась спілкуватись з ZAXID.NET про встановлення каплички у заповіднику.

Заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод заявив ZAXID.NET, що на рівні області уже створили спеціальну комісію, яка складе акт про незаконні роботи на території заповідника і надасть усю інформацію Міністерству культури.

«На цій пам’ятці археології споруда з'явилась незаконно, ніхто ніяких дозволів не видавав. До нас ніхто не звертався за жодним дозволом. Зараз створюємо комісію з представників Тростянецької ОТГ, директора заповідника, археологів, і вони будуть складати акт про праворушення щодо пам’ятки археології. Після виїзду комісії цей акт направлять до Міністерства культури і будемо від них очікувати припис», – повідомив Юрій Холод.

Він повідомив, що ЛОДА також звернеться у поліцію та в ДАБІ. Правоохоронці мають надати правову оцінку споруді, а також встановити людей, які її облаштували. Паралельно з цим Мінкульт та ДАБІ прийматимуть рішення про демонтаж каплички.

Цікаво, що на офіційній сторінці «Народний дім села Дуброва» 2 травня опублікували фотографії з процесу встановлення скульптури Матінки Божої. Однак у понеділок зранку після десятків негативних коментарів цей допис видалили.

Допис про встановлення каплички на території заповідника «Стільське городище» видалили через два дні після публікації

У чому історична цінність Стільського городища?

Стільсько — язичницьке городище у Миколаївському районі, засноване у VII століття. До 993 року було столицею Білої Хорватії. Стільське городище включене до пам'ятки археології національного значення «Городище». У 2001 році Стільське городище внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Історико-культурний заповідник «Стільське городище» створили у 2015 році рішенням Львівської обласної ради. До заповідника входять входять Стільське городище, городище-святилище в урочищі «Печера», поселення біля села Ілів, пам’яткa природи та історії в урочищі «Диравець», печерні комплекси природного й антропогенного походження в урочищі «Лиса», давні гідротехнічні споруди на річці Колодниці, курганні могильники.

Урочище Диравець – це головна частина язичницького святилища у селі Дуброва, яке витесали у середині VIII століття. В урочищі Диравець збереглися залишки 21 келії, де колись жили монахи. В окремих із них є добре збережені рештки вівтарних ніш, де розміщували ікони, а також мощі святих.