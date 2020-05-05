Поліція відкрила справу через пошкодження Стільського городища

Причетним до знищення пам'ятки VII століття загрожує п'ять років в'язниці

Поліція зареєструвала кримінальне провадження за фактом пошкодження історико-культурного заповідника «Стільське городище» у Миколаївському районі на Львівщині, яке є пам’яткою археології національного значення. Йдеться про спотворення пам’ятки через самовільне встановлення місцевими мешканцями на її території каплиці.

«За фактом пошкодження пам'ятки археології національного значення «Городище» розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.298 КК України (пошкодження пам'ятки національного значення)», – повідомила у вівторок, 5 травня, головна прокурорка Львівщини Ірина Діденко.

Санкція статті, за якою відкрито кримінальне провадження, передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомляв ZAXID.NET вчора, роботи на території заповідника проводяться самовільно, без жодного погодження на рівні району, області чи держави. Керівництво заповідника «Стільське городище» готує заяву до суду про демонтаж незаконної споруди, а Львівська ОДА звернулася до правоохоронців та Міністерства культури.

Стільсько — язичницьке городище у Миколаївському районі, засноване у VII століття. До 993 року було столицею Білої Хорватії. Стільське городище включене до пам'ятки археології національного значення «Городище». У 2001 році Стільське городище внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.