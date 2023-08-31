На жаль , дітей, що постраждали від війни, стає дедалі більше

До свята Першого дзвоника управління освіти Львівської міської ради ініціювало благодійну акцію зі збору коштів для відновлення дітей, які отримали воєнні травми. Цьогоріч львівських школярів та їхніх батьків закликають не купувати квіти на свято, а натомість долучитися до збору на обладнання для Unbroken Kids. Цей дитячий центр входить до системи національного реабілітаційного центру «Незламні», і діє на базі лікарні св. Миколая, де лише за останній рік допомогли понад 60 тисячам дітей з усієї України.

Від початку повномасштабного вторгнення у лікарня св. Миколая отримали лікування та пройшли реабілітацію 350 маленьких українців, які постраждали від російської агресії. На жаль, кількість дітей з мінно-вибуховими травмами під час війни збільшується. Всі вони потребують тривалого відновлення та постійної роботи з фізичними терапевтами. А дехто з них, як от пацієнти з ампутаціями та важкими опіками, потребуватимуть лікування та відновлення впродовж всього свого дитинства. Саме тому Україні потрібен спеціалізований дитячий реабілітаційний Центр, який і зараз, і в повоєнні роки буде допомагати дітям, які зазнали важких поранень. І саме тому у Львові створюють і облаштовують Unbroken Kids, повідомили у Центрі.

«Потреба у відкритті повноцінного реабілітаційного відділення у нас гостро виникла з початку війни, коли до нас почали привозити дітей з пораненнями та опіками. В нас є можливість надавати повний спектр медичних послуг в плані консервативної терапії і хірургії, але опісля майже всі ці діти потребують тривалої реабілітації, щоб вони змогли повноцінно жити. Відтак ми відкрили цей збір, щоб обладнати відділення і дати можливість нашим пацієнтам різного віку отримати повний спектр реабілітаційної допомоги вдома, в Україні», — твердить медична директорка дитячої лікарні св. Миколая Зоряна Іванюк.

Зробити внесок у розбудову дитячої реабілітації можна за посиланням. Проект зі збору коштів називається «Найкраща реабілітація для НЕЗЛАМНИХ дітей».