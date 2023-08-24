За даними UNICEF, щонайменше 1000 дітей постраждали через війну. Реальні цифри значно вищі

У Львові зібрали перші 6,5 млн грн на сучасне обладнання для центру реабілітації Unbroken kids, який буде працювати на базі дитячої лікарні св. Миколая Першого ТМО. У ньому проходитимуть лікування і відновлення діти, які постраждали від війни. Загалом треба зібрати 35 млн грн, повідомила у четвер, 24 серпня, прес-служба ЛМР.

У БФ «Незламні» повідомили: першими до збору долучилися ТОВ «Львівський хлібопекарський комплекс», який пожертвував 1 млн грн на обладнання для дитячої реабілітації. Стільки ж виділила і міжнародна ІТ-компанія Avenga. Ще 500 тис. грн пожертвувала чоловіча хорова капела «Дударик». Загалом, із пожертвами небайдужих людей та компаній, вже зібрано 6,5 млн грн.

«Тисячі дітей постраждали від війни, і вони потребують реабілітації. Аби діти з воєнними травмами не мусили їхати на лікування за кордон, а отримували усе необхідне в Україні, потрібно придбати реабілітаційне обладнання. Дитяче протезування та реабілітація складні ще й тому, що діти ростуть і їм необхідно щороку змінювати протези та адаптовуватися до них», – повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Дитяче відділення реабілітації Unbroken kids облаштують на базі лікарні святого Миколая. За останній рік допомогу тут отримали понад 60 тисяч дітей зі всієї України.

За даними UNICEF, щонайменше 1000 українських дітей зазнали поранень через війну. Реальні цифри – суттєво вищі.

Аби створити найкращі умови для реабілітації в Україні, у Львові запустили збір на найкраще у світі обладнання для українських дітей. Долучитися до збору коштів можна на платформі dobro.ua