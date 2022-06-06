Львів’ян закликають стати донорами крові для онкогематологічних хворих. Акцію «Донори теж герої. За тобою – три життя» проводить Друге медичне об’єднання Львова, до якого входять Лікарня Князя Лева, 4-а Лікарня, 5-а Лікарня і лікарня «Госпіс».

Як повідомила прес-служба Львівської міської ради, збір крові триватиме до 10 червня у Львівському обласному центрі служби крові на вулиці Пекарській, 65. Охочим здати кров необхідно перед цим записатись за номером телефону 068 488 94 55.

«Переливання крові потребують хворі з анемією, лейкемією, мієломою і низкою інших патологій. Відділення гематології та інтенсивної терапії Другого медичного об’єднання Львова щодня потребує приблизно 10 донорів. Тепер це відділення приймає хворих з гемобластозами (пухлинними захворюваннями кровотворної та лімфатичної тканин) з усієї України», – йдеться у повідомленні.

Донором може бути будь-яка здорова людина від 18 до 60 років. Перед цим потенційних донорів обстежать, зокрема, проведуть загальний аналіз крові та зберуть анамнез. Водночас охочі здати кров повинні пам’ятати, що кров можна здавати лише через 26 днів після вакцинації від коронавірусу.

«Донація має користь для організму донора. Відбувається регенерація, відновлення організму. Жінки можуть здавати кров 5 разів у рік, чоловіки – 6 разів у рік. Це знижує ризик виникнення серцево-судинної патології, ризик підвищення ліпідів, холестерину в крові», – наголошується в повідомленні.