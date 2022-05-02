Зараз українка набирається сил після трансплантації

Польща - це країна, яка з перших днів вторгнення РФ в Україну надає українцям моральну і матеріальну підтримку: допомагає зброєю, ліками, прихистила наших дітей і жінок. Але найвищий дар. це все ж таки донорство. У Польщі вперше донорське серце пересадили українці, повідомив 2 травня національний рух «За трансплантацію».

«В Україні з початком війни багато пацієнтів залишилися без медичної допомоги, і серед них багато тих, хто потребує пересадки органів. І ось громадяни Польщі знову показали найбільший прояв людяності. Коли після смерті серце поляка ідеально підійшло дівчині з України, вони не задумуючись зробили пересадку і врятували їй життя», – сказано у повідомленні.

Юлія (так звати реципієнтку) вже тривалий час страждала на серцеву недостатність. Її серце не могло повноцінно забезпечувати кровопостачання організму через рідку форму кардіоміопатії. Дівчина чекала на донора та операцію. Однак війна все змінила, але, на щастя, не позбавила молоду українку шансу жити повноцінним життям.

36-річна Юлія у важкому стані потрапила до Польщі, де їй і пересадили донорське серце. Операція пройшла успішно, зараз українку чекає період відновлення та реабілітації.

«Раніше цього не робили, бо Україна не є членом жодної міжнародної організації, яка координує трансплантації у різних країнах», – йдеться у повідомленні.