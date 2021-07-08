У програмі: концерт, дитячі майстер-класи, козацькі забави, народні ігри та веселі забави

У неділю, 11 липня, львів’ян запрошують у Музеї народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького на благодійний фестиваль народних ремесел. Свято відбудеться у неділю, 11 липня, з 13:00 до 17:00. У програмі заплановані святковий концерт, майстер-класи для дітей, козацькі забави, петриківський фейс-арт, народні ігри та веселі забави. Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

Фестиваль є благодійним. Отримані кошти передадуть на лікування маленької Вікторії Полюги, яка хворіє на спінальну м'язову атрофію. Більше інформації можете знайти на сторінці «Врятуємо Вікторію разом» у Facebook.

Нагадаємо, однорічна Вікторія Полюга хворіє на рідкісне генетичне захворювання – спінальну м’язову атрофію. Кожного дня її м’язи слабшають, а без лікування вона не зможе бігати, ходити й навіть сидіти. Дівчинці потрібен один укол препарату Zolgensma, який коштує 65 млн грн, його потрібно ввести до дворічного віку. Офіційно це є найдорожчим лікуванням.

Також нещодавно розпочали збір коштів на лікування, започаткувавши ініціативу «Мільйон троянд для Вікторії». Якщо до ініціативи доєднається мільйон людей по 65 грн, то разом вдасться врятувати дівчинці життя.