Однорічна львів'янка Вікторія Полюга потребує допомоги для лікування СМА

Міський голова Львова Андрій Садовий долучився до благодійної акції «Мільйон троянд для Вікторії» і закликав львів’ян також не бути байдужими та допомогти врятувати життя дівчинки з рідкісною хворобою. Окремо мер наголосив на потребі прийняти державну програму для допомоги дітям із cпінальною м’язовою атрофією (СМА).

«Прошу вас підтримати маленьку львів’янку, яка потребує уколу, вартістю 65 млн грн. Вікторії Полюзі діагностували рідкісне захворювання – спінальну м’язову атрофію. Ін'єкцію треба зробити у найближчі місяці. Для однієї сім’ї – це непосильна сума. Але разом ми можемо робити неймовірні речі», – написав Андрій Садовий у п’ятницю, 14 травня, на своїй сторінці у Facebook.

Щоб допомогти дитині, потрібно купити електронну троянду, а можна й цілий букет. Допомогти можна тут.

Також мер Львова наголосив, що в Україні близько 200 дітей мають діагноз СМА. Одесити теж зараз збирають кошти для Дмитра Свічинського.

«У нормальних країнах цим займається уряд, МОЗ. У нас цього нема. Тому, думаю, наш обов’язок, щоби така програма була в державі і ці кошти виділяла держава», – додав міський голова Львова.

Однорічній львів’янці Вікторії Полюзі взимку цього року діагностували СМА. Врятувати дівчинку і допомогти їй жити повноцінним життям може один укол, але його вартість – 2,3 млн доларів. Укол Zolgensma-Золгенсма, який виготовляють у Швейцарії, вводиться лише один раз і хвороба не прогресує. Його треба ввести дитині у віці до 2 років.