Центр інтелектуального мистецтва «Меркурій» розташований у центрі Львова

У Центрі інтелектуального мистецтва «Меркурій» у суботу, 30 березня, об 11:00 відбудеться благодійна кураторська екскурсія, яку проведе арт-директор Центру Богдан Мисюга. Виручені під час події гроші передадуть у реабілітаційний центр Unbroken.

«Виставка "Ретроспектива інтелектуального мистецтва України«» поділена на п'ять періодів: мистецтво індивіда, мистецтво прогресу, мистецтво моральної опозиції, мистецтво цинічного дискурсу та мистецтво дієвих інтелектуалів. В експозиційних залах зібрали приблизно 400 робіт українських художників та художниць, створених від початку XX століття й до сьогодні», – розповідають організатори.

Вартість екскурсії становить 550 грн. Щоб потрапити на подію, потрібно зареєструватися за посиланням. Кількість місць обмежена до 20. Екскурсія триватиме півтори години. Зазначимо, що в арт-просторі «Меркурій» можна придбати благодійний мерч, гроші з продажу якого також перерахують для Unbroken.

Додамо, що ЦІМ «Меркурій» розташований у центрі Львова, за адресою площа Міцкевича, 10 (2-3 поверх). Інклюзивний вхід є з вулиці Валової. Центр почав роботу 16 лютого 2024 року. Першою виставкою стала «Ретроспектива інтелектуального мистецтва України», де зібрали роботи Якова Гніздовського, Марії Примаченко, Карла Звіринського, Євгена Лисика, Алли Горської тощо.