Львів’ян запрошують на концерт найвідоміших хітів ретро-музики просто неба
Захід відбудеться 10 червня на даху !FESTrepublic
На львів’ян та гостей міста чекають найвідоміші хіти ретро-музики гурту FIJI Band та Зіновія Карача. Початок концерту о 19:00, повідомили організатори VINIL Concert agency.
В оновленій програмі звучатиме неперевершене львівське танго 30-х років, безсмертні хіти Івасюка, музика Поклада, Горчинського, Білаша, Скорика, Миколайчука та інших геніїв української пісні.
Також музиканти заграють найатмосферніші вальси Франції та запальне танго Аргентини, хіти Едіт Піаф, Патрісії Каас, найвідоміші французькі вальси-мюзети і танго великого Астора П’яццоли.
FIJI Band – це група натхненних професіоналів, що формує власний стиль як мікс народної, естрадної, джазової та ретро музики.
Склад колективу:
- акордеон – Павло Гільченко;
- гітара – Володимир Парацій;
- контрабас – Тарас Біжецький;
- перкусія – Василь Паращук;
- вокал – Христина Бобер.
Співатиме музикант, автор, співак, радіоведучий, улюбленець публіки Зіновій Карач.
«Реставратори ретро-музики. Вони стали новим голосом відомих та невідомих шедеврів українського ретро. «Прийде ще час», «Гуцулка Ксеня», «Червона рута» – запальний FIJI Band та харизматичний Зіновій Карач продовжують відроджувати ретро-музику України! Наша пісня – душа нашого народу. Саме нашою культурою ми будемо повертати своє! Пісні, які ви точно знаєте. Найрідніша музика, яку ми зможемо співати разом. Безсмертна класика, яка творить нас і нашу культуру. Приходь на найкращу ретро-подію літа!», – запрошують організатори VINIL Concert agency.Квитки вже у продажу – придбати їх можна за посиланням.