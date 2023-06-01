На львів’ян та гостей міста чекають найвідоміші хіти ретро-музики гурту FIJI Band та Зіновія Карача. Початок концерту о 19:00, повідомили організатори VINIL Concert agency.

В оновленій програмі звучатиме неперевершене львівське танго 30-х років, безсмертні хіти Івасюка, музика Поклада, Горчинського, Білаша, Скорика, Миколайчука та інших геніїв української пісні.

Також музиканти заграють найатмосферніші вальси Франції та запальне танго Аргентини, хіти Едіт Піаф, Патрісії Каас, найвідоміші французькі вальси-мюзети і танго великого Астора П’яццоли.