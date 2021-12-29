Львівський музей-скансен готує атракції на Різдво. 7-8 січня там колядуватимуть відомі гурти, а будь-який вертеп може показати свою програму. Усі гроші від квитків музей використає для реставрації хатин-експонатів.

«Це буде таке Гоголівське Різдво, чи як Різдво в Параджанова, у "Тінях забутих предків", чи як Різдво Миколайчука. І я думаю, що всі це зможуть це відчути з колядами. Ми запрошуємо своїх друзів, друзів їхніх друзів, великі родини великі, які можуть сюди прийти, відчути, насолодитися, походити від хати до хати, поколядувати», – запросила арт-менеджерка музею Соломія Чубай.

У хатах будуть майстер-класи, а на галявинах – вертепи від «Дударика», Українського католицького університету, а ще ярмарок з частуванням.

«7 січня буде такий досить вільний формат, формат вертепів. Туди може прийти будь-який вертеп. На головній галявині зробимо сцену-шопку, де зможуть виступити абсолютно всі охочі вертепи», – додав в.о. директора Музею народної архітектури і побуту Михайло Закопець.

А 8 січня там буде велика забава: вчитиме народних танців гурт «Дриґ», а зі стодоли гратимуть Соломія Чубай із друзями-музикантами, гурт «Lemko Bluegrass Band», який заколядує у стилі кантрі, а ще Василь Карвацький, Manu DJ і «Kurbasy». Співаки-курбасівці готують оригінальні коляди з нової програми. У них кожна композиція як драматична вистава із зав'язкою і кульмінацією.

«Ми дуже бережливо ставимося до змістів цих коляд. Прозвучать коляди з цілої України і для нас це дуже сакральна програма, як молитва. Ми віримо, що, співаючи ці пісні, ми молимося разом з іншими, посилюємо нашу енергію і надіємося, що наступний рік буде благословенним для кожного», – розповіла співачка гурту «Kurbasy» Наталка Рибка-Пархоменко.

Усі гроші від квитків на різдвяні атракції музей використає для реставрації хатин. У переліку є ті, які треба починати рятувати вже нині. Першим таким об'єктом стане священича стодола кінця XIX століття із села Либохора, на Бойківщині. Зараз там – музейні фонди.

«Воно служить в нас для зберігання приблизно 7 тисяч предметів. Завдяки тому, що стодола має добру підлогу, дає можливість зберігати речі згідно із природніми кліматичними умовами. Але воно не є постійне, і ми маємо потребу в ремонті. Вже близько 5 років звертаюся з можливістю поставити в план нове перекриття», – розповів головний зберігач фондів музею Руслан Сірий.

Дах над фондосховищем вже протікає, треба замінити ґонт, адже йому понад 20 років. Кожен, хто прийде на Різдво у цей музей, стане меценатом і долучиться до порятунку давніх хат.

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