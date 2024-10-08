Збіґнєв Герберт прожив у Львові 19 років

У межах всесвітнього року польського поета, драматурга та есеїста Збіґнєва Герберта, який 2024 року відзначають під патронатом ЮНЕСКО, у Львові запланували низку заходів. Йдеться про виставку, конкурс графіки та виставу. Генеральне консульство Польщі у Львові розповідає, що події відбуватимуться з 11 до 25 жовтня.

Зокрема, Генконсульство спільно з Інститутом поліграфії та медійних технологій (Українська Академія Друкарства) Львівської політехніки організувало конкурс «Пан Коґіто у Львові» (Пан Коґіто – ліричний герой поезій Збіґнєва Герберта). Найкращі 12 робіт презентують музеї імені Андрея Шептицького (проспект Свободи, 20). Виставку відкриють 11 жовтня о 16:00.

У понеділок, 28 жовтня, о 18:00 у театрі імені Леся Курбаса покажуть виставу за мотивами поетичної драми Збіґнєва Герберта «Реконструкція поета» режисерів Боґуслава Кєрца та Збіґнєва Хшановскі. Наступного дня, 29 жовтня, о 18:00 до меморіальної таблиці Збіґнєва Герберта на вулиці Личаківській, 55 покладуть квіти та вінки.

Додамо, що Збіґнєв Герберт народився у Львові 29 жовтня 1924 року й провів тут перші 19 років життя. Навчався у VIII львівській гімназії імені Короля Казимира Великого (наразі це один з корпусів УКУ), а згодом вступив на полоністику в підпільному університеті Яна Казимира. Герберт є автором драматичних творів і радіопрограм; лауреатом премії імені Ніколаса Ленау, премії Гердера, премії Петрарки. Він належить до найбільш перекладених на інші мови польських письменників.