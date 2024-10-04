Виставка Beautiful Numbers у «Модулі тимчасовості» на площі Гасина у Львові

У Львові 5 жовтня, у межах конференції «Дизаріум», відкриють виставку Beautiful Numbers австрійського дизайнера Стефана Заґмайстера. Роботи митця вперше експонуватимуть в Україні. У пресслужбі мережі Твори! розповіли, що прибуток з вхідних квитків спрямують на підтримку артінституцій, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії.

Виставка працюватиме у культурному просторі «Модуль тимчасовості» (MOT), що на площі Гасина. «Beautiful Numbers – абсолютно нова колекція робіт Стефана Заґмайстера, яку ще ніхто не бачив. Тож українці матимуть можливість відвідати її першу експозицію. В роботах майстерно поєднаний дизайн і дані, щоб передати послання для нашого часу. Використовуючи відповідні дані від ООН, Світового банку та інших глобальних і національних баз даних, Заґмайстер мистецьки перетворює цифри у захоплюючі візуальні репрезентації, доступні для широкого загалу», – розповідають у пресслужбі Твори!.

Превідкриття виставки Beautiful Numbers. Фото Анастасії Смольєнко

Рекомендована ціна вхідного квитка на виставку коштуватиме 200 грн, але відвідувачі можуть залишати менші або більші суми. Всі гроші спрямують на відбудову культурних об'єктів, які постраждали під час війни. Експозицію у МОТ можна оглянути у будні з 14:00 до 21:00, а у вихідні – з 12:00 до 21:00.

«Beautiful Numbers представляють реальні докази того, що, з довгострокової перспективи, більшість аспектів людського розвитку покращилися. Вбудовування цих вражаючих "візуалізацій даних" на старовинні картини поєднує минуле і сучасність, розповідаючи надихаючу історію прогресу з плином часу», – розповідають у мережі Твори!.

Стефан Заґмайстер у Львові, 4 жовтня. Фото Анастасії Смольєнко

Зазначимо, що виставку Beautiful Numbers мережа Твори! організовує спільно з Львівською міськрадою, простором Pixlab, конференцією «Дизаріум», МОТ від команди don't Take Fake за підтримки Alterra Group.

Стефан Заґмайстер – відомий австрійський дизайнер, який живе та працює в Нью-Йорку. Митець є дворазовим лауреатом премії «Ґреммі», його роботи можна побачити у MoMA у Нью-Йорку, Музеї мистецтв Філадельфії, Інституті мистецтв Чикаго, SFMoMA та MAK у Відні. Клієнтами Стефана Загмайстера є Музей Гуггенхайма, Rolling Stones та HBO.