Вхід на коференцію «Дизаріум» є безкоштовний

У Львові 5 жовтня відбудеться друга всеукраїнська дизайн-конференція «Дизаріум». Вхід на подію безплатний. Організатором є дизайн-простір Pixlab з мережі Твори! та платформа Cases. У пресслужбі мережі Твори! розповіли, що на конференції обмінюватимуться знаннями, досвідом та налагоджуватимуть партнерські зв'язки.

«Програма включатиме три сцени з виступами експертів, дискусіями та нетворкінгом. Учасники матимуть змогу долучитися до виступів експертів та взяти участь у мережевих заходах, що сприятимуть налагодженню нових професійних зв’язків й обміну досвідом. На конференції виступатимуть ключові лідери у сфері дизайну, маркетингу та креативних індустрій», – повідомили організатори.

Спікерами «Дизаріуму» стали засновник і CEO Fedoriv Group Андрій Федорів, співзасновник і креативний директор Banda Agency Паша Вржещ, лідерка UXR в Google Наталія Фільварова тощо. Крім цього, наживо у Львові виступить один із найвпливовіших графічних дизайнерів світу Стефан Заґмайстер.

Зазначимо, що подія відбудеться на території !FESTrepublic. Для участі необхідно зареєструватися за посиланням. Долучитися до «Дизаріум» також можна онлайн, переглянувши трансляцію на платформі Cases.

Додамо, що конференція відбудеться у межах реалізації програми «Львів – Молодіжна столиця Європи 2025» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини (BMZ).