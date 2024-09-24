Свято сиру й вина відбудеться з 18 по 20 жовтня

У львівському Палаці мистецтв з 18 по 20 жовтня вчотирнадцяте відбудеться Свято сиру і вина. Під час фестивалю організатори збиратимуть гроші для Збройних сил України. У пресслужбі Свята сиру й вина розповіли, що для відвідувачів підготували понад 100 видів сиру з України та світу.

«Цього року на вас чекає ще ексклюзивний келих для дегустацій: стильний, місткий, ідеальний для справжніх поціновувачів. Також відбудеться дегустація найбільшого традиційного львівського сирника, майстер-класи від винних експертів та сироварів, які поділяться своїми секретами, виступи сучасних українських виконавців», – анонсували організатори.

На Святі сиру й вина 2023 року вдалось передати на потреби ЗСУ 215 тис. грн. Цьогоріч організатори фестивалю планують зібрати більше донатів.

Придбати квитки на Свято сиру й вина можна за посиланням. Наразі вартість одноденного квитка становить 250 грн, а триденного – 700 грн. Дитячий одноденний квиток коштує 200 грн, а триденний – 500 грн.