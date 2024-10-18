Львів'ян запрошують на шоу у світі «Гри Престолів»

«У Грі Престолів ти перемагаєш або вмираєш» – одна з найвідоміших фраз книг та серіалів світу Льоду та Полум'я, як зазначає художня керівниця оркестру LUMOS Orchestra – Діана Коваль.

У 2023 році відбулась грандіозна прем'єра шоу до серіалів «Гра Престолів» та «Дім Дракона» і цьогоріч, на прохання слухачів, організатори повторюють свою концертну програму.

«Гра Престолів: симфонія Льоду та Полум'я» – це авторське шоу за мотивами книг Дж. Мартіна про світ, де триває постійна боротьба: як між світлом та вічною темрявою, так і між Домами, які перебувають при владі. Та це шоу – не просто концерт, – доповнює Діана.

«Глядачі зможуть побачити на 5 екранах авторські картини, анімації та ілюстрації, що доповнюватимуть музику Рамін Джаваді: а це більше 40 різних композицій з усіх сезонів серіалів "Гри Престолів" та "Дому Дракона". Також гості вечора зможуть насолодитись тематичними костюмами музикантів, декораціями та почути не лише класичні симфонічний оркестр та хор, а й багато старовинних музичних інструментів: лютню, дудук, бузукі, крумгорн та інші.

Окрім того, подія – інтерактивна: кожен охочий може долучитись до боротьби Престолів, обрати свій Дім та допомогти його коронувати, а наприкінці вечора визначити долю світу – чи він відродиться у Вогні Життя чи загине у пітьмі Льоду».

Шанувальники всесвіту Льоду та Полум'я насолодяться грандіозним шоу

Молодіжний, неймовірно професійний та талановитий колектив LUMOS Orchestra, складається з найкращих музикантів країни і вже не перший рік тішить слухачів атмосферними та якісними проєктами з: «Гаррі Поттера», «Володаря Перснів», відеоігрор, фільмів Хаяо Міядзакі тощо. Ба більше – цьогоріч оркестр виступав на одній сцені з Шарон ден Адель (Within Temptaion) і був хедлайнером Atlas Weekend 2024! Також грав з фантастичним Полом Ромеро (композитор музики до культових ігор «Герої Меча та Магії») та брав участь у найкращих гік-фестивалях України – FANCON, Comic Con Ukraine, Dice Con. З молодіжним хором «Євшан» вони творять на сценах справжню магію: втілюють свою щиру любов до фантастичних світів у високопрофесійне та емоційне музичне виконання і неповторні враження у серцях кожного.

Долучайтесь до події і разом ми створіть унікальне й незабутнє шоу!

Шоу стане справжнім подарунком шанувальникам «Гри Престолів» та «Дому Дракона»

Диригент концерту – Роман Кресленко

Художня керівниця оркестру – Діана Коваль

Художня керівниця хору – Ірина Кресленко

Гра Престолів розпочнеться 26 жовтня о 18:00 у Львівській філармонії. Квитки доступні у касі філармонії та за посиланням: kontramarka.ua, soldout.ua.