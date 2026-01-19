Юрій Покальчук народився у Кременці, ріс у Луцьку, жив в Києві та Парижі, а Львів став для нього місцем, де він багато бував

Незалежний театр «Гармидер» розпочинає роботу над новою театральною постановкою за повістю Юрка Покальчука «Озерний вітер» та оголошує кастинг на головну чоловічу роль.

Юрко Покальчук (1941-2008) – письменник, перекладач, науковець, кандидат філологічних наук. Знав 13 мов, був першим, хто переклав українською Борхеса та Кортасара, автор понад 20 книжок. Серед них ‒ повість «Озерний вітер».

Його твори перекладені англійською, іспанською, німецькою, польською, угорською. Друг Василя Стуса. Голова міжнародного відділу Спілки письменників України, співзасновник Асоціації українських письменників та літературного гурту «Пси святого Юра», співзасновник музичного гурту «Вогні великого міста».

Пако, як його називали друзі, провів у Львові частину життя. Був другом львівських культурних дієвців та постійним відвідувачем «Дзиґи». На стіні будинку на розі вулиць Вірменської та Друкарської йому встановили меморіальну дошку.

Виріс Юрко Покальчук у волинському краї, добре знався на його природі та міфології. Тож «Озерний вітер» можна вважати волинським фентезі. Це містична історія про озерного княжича Волина, який живе у звичайній родині, аж поки його не викрадає й не поселяє у своєму міфічному світі Володарка Озера – Царівна О. Життя хлопця змінюється назавжди, коли він пізнає справжнє людське кохання та ціну, яку за це доведеться заплатити.

Театр «Гармидер» вперше поставить «Озерний вітер» на великій сцені. Постановка задумана як частина масштабного мистецького проєкту: прем’єру планують на травень, а подальші гастрольні покази у Львові, Києві, Полтаві та інших містах ‒ у червні 2026 року. Головна мета ‒ актуалізувати творчість Юрка Покальчука. Режисеркою стане керівниця театру «Гармидер» Руслана Порицька.

Першим етапом роботи над виставою стане кастинг на роль Волина. Взяти у ньому участь запрошують акторів з усієї країни і зокрема й львів’ян. Щоб подати свою кандидатуру, охочих просять заповнити анкету за посиланням. Дедлайн подачі заявок ‒ 26 січня.

«”Озерний вітер” Юрка Покальчука ‒ це найбільший мій режисерський виклик. Для театру “Гармидер” важливо, щоб цю виставу творила найкраща команда й щоб у процесі виникли потужні партнерства. Ми запрошуємо кожного долучитися до цієї історії», ‒ наголошує Руслана Порицька.

Проєкт реалізується у співпраці з креативним простором «Дім Пако», який платформа «Алгоритм дій» та Літературна платформа «Фронтера» створюють у родинному будинку Покальчуків у Луцьку.

«Ми віримо у силу партнерств і те, що досвід однієї організації, помножений на досвід інших, дозволяє створювати дійсно масштабні та впливові проєкти. Ця вистава ‒ чудовий приклад такої синергії», ‒ зазначає Елла Яцута, керівниця платформи «Алгоритм дій» та засновниця Літературної платформи «Фронтера».