Львівські фехтувальники вибороли золоту медаль у перший день змагань на чемпіонаті світу з фехтування на візках, що відбувається у Варшаві. Спортсмени Львівського обласного центру «Інваспорт» Андрій Демчук та Антон Дацко разом з ще двома спорсменами 5 липня перемогли у командних змаганнях на шаблі. Про це повідомили в управлінні молоді та спорту Львівської ОДА.

До складу чоловічої шабельної команди увійшли Артем Манько, Дмитро Серьоженко та двоє львів'ян – Андрій Демчук і Антон Дацко. Друге місце вибороли росіяни, третє – греки.

Як пояснили у Національному комітеті спорту інвалідів України, через санкції представники Росії виступають без ідентифікації своєї країни під нейтральним прапором. В обох поєдинках – індивідуальних і командних – Україна перемогла росіян у фіналі і виборола «золото».

В індивідуальних змаганнях у шпазі переміг український параспортсмен Сергій Шавкун.

У національній збірній, крім Андрія Демчука та Антона Дацка, Львів представлятиме також Наталія Морквич. Тренером львівських спорстменів є Світлана Колеснікова.

Світові змагання розпочалися 5 липня у Польщі. У ньому беруть участь 56 учасників з 12 країн світу. Україну представляє 15 спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Організатором є Інтеграційний спортивний клуб AWF Варшава, створений у 1991 році з ініціативи інвалідів, науковців та студентів Варшавського університету фізичного виховання.