Юрій Ковальчук (ліворуч на фото) та Владислав Чекан (праворуч) у змішаній естафеті показали найкращий результат із 18 команд

Львів’янин Юрій Ковальчук та киянин Владислав Чекан стали чемпіонами світу з сучасного п’ятиборства серед юніорів та юнаків UIPM 2021. У змішаній естафеті вони показали найкращий результат із 18 команд.

Як повідомило 14 липня управління молоді та спорту ЛОДА, Юрій Ковальчук та Владислав Чекан мріяли про золото чемпіонату світу ще з 2019 року, однак через коронавірус йшли до цієї цілі два роки.

Загалом участь у Чемпіонаті світу з сучасного п’ятиборства, що триває зараз у Єгипті, беруть понад 250 спортсменів до 21 року. Далі на спортсменів ще чекає боротьба за медалі в особистій першості. Завтра та післязавтра – кваліфікаційні старти, а в суботу та неділю – фінали.

19-річний Юрій Ковальчук тренується на Навчально-спортивній базі літніх видів спорту та є спортсменом Львівської школи вищої спортивної майстерності. У травні він став віце-чемпіоном України із сучасного п'ятиборства. Як повідомляє прес-служба ЛМР, за перемогу Юрій Ковальчук та його тренер отримають по 10 тис. грн премії від міста.