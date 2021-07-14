Львів’янин став чемпіоном світу з п’ятиборства серед юніорів
За перемогу Юрій Ковальчук та його тренер отримають премії від міста
Львів’янин Юрій Ковальчук та киянин Владислав Чекан стали чемпіонами світу з сучасного п’ятиборства серед юніорів та юнаків UIPM 2021. У змішаній естафеті вони показали найкращий результат із 18 команд.
Як повідомило 14 липня управління молоді та спорту ЛОДА, Юрій Ковальчук та Владислав Чекан мріяли про золото чемпіонату світу ще з 2019 року, однак через коронавірус йшли до цієї цілі два роки.
Загалом участь у Чемпіонаті світу з сучасного п’ятиборства, що триває зараз у Єгипті, беруть понад 250 спортсменів до 21 року. Далі на спортсменів ще чекає боротьба за медалі в особистій першості. Завтра та післязавтра – кваліфікаційні старти, а в суботу та неділю – фінали.
19-річний Юрій Ковальчук тренується на Навчально-спортивній базі літніх видів спорту та є спортсменом Львівської школи вищої спортивної майстерності. У травні він став віце-чемпіоном України із сучасного п'ятиборства. Як повідомляє прес-служба ЛМР, за перемогу Юрій Ковальчук та його тренер отримають по 10 тис. грн премії від міста.