У фіналі чемпіонату Європи з боксу, який проходив у Тбілісі, Олег Гічва зустрівся з представником Грузії і переміг його

У неділю, 11 липня, у Грузії відбулись фінальні поєдинки чемпіонату Європи з боксу серед юніорів. У ваговій категорії до 66 кг перемогу здобув 15-річний уродженець Борислава Олег Гічва.

Як повідомляє відділення НОК України у Львівській області, у фіналі, який проходив у Тбілісі, Олег Гічва зустрівся з представником Грузії Мехманом Намазовим і переміг його за одноголосним рішенням суддів, завоювавши золоту медаль.

Відео фінального поєдинку

«В першому раунді агресивний грузинський боксер кинувся на суперника, але його вміло стримував Олег Гічва завдяки майстерній роботі правою рукою, добрим переміщенням і хорошій контратакувальній роботі. В другому і в третьому раундах суперник дещо втомився і вже Олег почав працювати першим номером - і дуже успішно. Всі 5 суддів віддали його перемогу в цих двох раундах і в бою загалом», – розповідають про результат поєдинку у НОК.

За перемогу на чемпіонаті Європи 15-річний Олег Гічва отримав 4 тис. доларів. Друге місце зайняв представник Грузії, а третє – росіянин та угорець.

Нагадаємо, що хлопець більше дев’яти років займається боксом, а на чемпіонаті України золото виборював чотири рази.