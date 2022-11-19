Юрій Ковальчук набрав 1517 очок і випередив двох німецьких атлетів, які стали срібним і бронзовим призерами

У суботу, 19 листопада, львів’янин Юрій Ковальчук став чемпіоном Європи з сучасного п’ятиборства серед молоді до 24 років. Про це повідомило відділення НОК України у Львівській області.

Чемпіонат Європи з сучасного п'ятиборства зараз триває у польському місті Зелена Гура. У індивідуальному фіналі серед чоловіків блискуче виступив 20-річний львів'янин Юрій Ковальчук, який здобув золоту медаль в суперництві із 17 іншими фіналістами.

Юрій Ковальчук набрав 1517 очок і випередив на 3 і 9 очок двох німецьких атлетів, які стали срібним і бронзовим призерами. У фіналі також змагався киянин Владислав Чекан. Із 1468 очками він замкнув чільну десятку.

Львів’янин тренується під керівництвом Віталія Тарнакіна, Олега Фіалковича, Андрія Ковальчука та Андрія Орліковського.

Нагадаємо, в тій же Зеленій Гурі минулого місяця майстер спорту України міжнародного класу Юрій Ковальчук став четвертим на юніорському чемпіонаті світу.