У фіналі Віктор Дідух переміг француза Томаса Боавіса

Львівський спортсмен-паралімпієць Віктор Дідух виборов золото чемпіонату світу з настільного тенісу. У фіналі він переміг француза Томаса Боавіса, повідомив 12 листопада голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Крім того, раніше Віктор Дідух у парі з Мариною Литовченко з Харківщини виборов срібло на паралімпійському чемпіонаті світу.

35-річний Віктор Дідух – учасник Паралімпійських Ігор, чемпіон Паралімпіади в командних змаганнях, чемпіон Європи, майстер спорту України міжнародного класу, заслужений тренер України.

Займається настільним тенісом у Львівському регіональному центрі з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». На Бущині він заснував Академію настільного тенісу, яка є високоякісним тренувальним центром та базою для проведення змагань.