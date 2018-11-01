Львів’янка Анна Музичук стала третьою шахісткою світу

Її сестра Марія Музичук – на шостій позиції

СпортІгор Саджениця, сьогодні, 20:251610

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В оновленому рейтингу Міжнародної організації шахістів (за 1 листопада 2018 року), львів’янка Анна Музичук піднялася на одну сходинку. Тепер українка посідає третє місце у світовому рейтингу. Її сестра Марія Музичук теж піднялася на одну позицію і посідає шосту сходинку.

Такому результату дівчата зобов’язані Всесвітній шаховій Олімпіаді, де вони у складі жіночої збірної посіли другу сходинку. У той же час сама Марія Музичук здобула золоту нагороду в особистому заліку.

Щодо чоловічого рейтингу, то серед українців там теж лідирує львів’янин. Василь Іванчук на 33-ій позиції світового рейтингу. Ще один львів’янин Юрій Криворучко – 47-ий.

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