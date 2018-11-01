Львів’янка Оксана Бригідир вдруге стала чемпіонкою світу у категорії фітнес-бікіні

Львів’янка Оксана Бригідир вдруге перемогла на чемпіонаті світу із фітнесу у категорії фітнес-бікіні. Цьогоріч міжнародні змагання відбувалися у польському Білостоку.

Вперше вона приміряла чемпіонський титул у 2015. Але тоді перемога була не настільки омріяною. Оксана згадує: «Я якось простіше до цього ставилася. І психологічно було набагато легше, ніж зараз».

Два наступні роки львів’янка фінішувала зі «сріблом». Тож тепер завоювати медаль найвищого ґатунку було для Оксани принциповою метою. І спортсменці вдалося. Її визнали найкращою у зростовій категорії до 169 сантиметрів. Збірній України теж не було рівних у загальнокомандному заліку. Переможниця ділиться враженнями: «Котилися сльози. Їх неможливо було стримати, по гриму все розмазувалося».

Також Оксана є володаркою двох престижних нагород «Arnold Classic Europe». Зізнається: «Я мріяла про ці змагання, вони мені снилися. І, в принципі, все вдалося. Я стала абсолютною чемпіонкою на «Arnold» минулого сезону. А цього просто втримала свою категорію».

Після чемпіонату світу львівська атлетка переходить із аматорів у Elite Pro. Конкуренція значно збільшиться, адже там немає зростових категорій. На перемогу усі претендують в загальній групі. Спортсменка розповідає: «Звичайно, там інші критерії оцінювання, трохи інша подача. Але принцип залишається той самий: важливими є пропорції, подача, як ти виглядаєш. Твоє лице, волосся ‒ це все має велике значення».

Тож тепер перед нашою героїнею свіжі виклики. Уже 18 листопада вона виступить на турнірі у новому статусі. Для цього хоче «підсушити» форму. Оксана каже: «Зараз в мене кардіо-навантаження кожного дня по 50 хвилин. А я планую його збільшити на 10 хвилин. В принципі, для мене це нормально. Коли кардіо піде вверх, вуглеводи підуть вниз».

Ті, хто добре знають Оксану, не сумніваються, що нове завдання їй під силу. Юлія Дейнега, яка тренується у чемпіонки, говорить: «Вона для мене є прикладом і як спортсменка, і як наставниця. На неї хочеться рівнятися».