Спортсменка неодноразово представляла Україну в складі національної збірної

14 грудня львів’янка Наталя Букса здобула золоту медаль на чемпіонаті України з шахів серед жінок, що відбувався у Херсоні.

«Після дев'ятьох турів вона фінішувала з результатом 7,5 очок (7 перемог, 1 нічия, 1 поразка), випереджаючи суперниць усю другу половину чемпіонату», — повідомили в Львівській обласній шаховій федерації.

Наталя Букса дворазова чемпіонка України (фото Володимира Грабінського)

Срібло чемпіонату України завоювала тернополянка Ольга Бабій (6 очок), бронзу — киянка Юлія Осьмак (6 очок).

Це вже друга перемога Наталії на чемпіонаті України, вона також здобула золото у 2018 році. Також у 2015 році вона перемогла на чемпіонаті світу серед дівчат до 20 років.