Торік Оксана Линів відмовилась від участі в постановці іншої опери Чайковського в Болоньї

Диригентка зі Львова Оксана Линів стала музичною керівницею постановки опери Петра Чайковського «Євгєній Онєгін» в Саксонській державній опери в Дрездені. Ролі Євгєнія Онєгіна та Ольги у ній мають виконати також українці. Про це йдеться в анонсі на сайті опери.

Оперу «Євгєній Онєгін» у Дрездені мають презентувати у липні 2025 року, квитки на неї почнуть продавати вже в квітні 2024 року. Оперу поставлять російською мовою із англійськими та німецькими субтитрами.

У постановці, окрім Оксани Линів, також мають взяти участь інші українці. Роль Євгєнія Онєгіна в опері виконуватиме, згідно з анонсом, український співак Данило Матвієнко, який є солістом Франкфуртської опери. Роль Ольги – Ніколь Чірка, яка виконувала цю ж роль у Київський національній опері.

Скріншот із сайту Дрезденської опери з анонсом опери "Євгєній Онєгін""

У 2022 році, вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Оксана Линів взяла участь в оперному фестивалі під керівництвом російського режисера. Тоді на звинувачення вона відреагувала так:

«Сфера класичної музики в світі є дуже консервативною, зі сталими принципами і жодна держава (крім Польщі) не підтримала заборони російського класичного репертуару. За правилами – це суперечить Європейській Конституції про свободу слова і мистецтва, не відповідає їхнім поглядам про сенс культури і мистецтва і строго засуджується».

Додамо, що торік у квітні Оксана Линів мала брати участь у постановці опери Чайковського «Іоаланта» в Муніципальному театрі в Болоньї (Італія), в якій також мали виступати російські артисти. Після численної критики в сторону Оксани Линів від української музичної і не тільки спільноти, диригентка повідомила, що відмовляється від виступів «через різке погіршення здоров’я і болі у спині».

Перед цим низка українських співаків заявили, що бойкотуватимуть Оксану Линів, яка, за їхніми словами, готова співпрацювати з росіянами, якщо ті засуджують війну Росії в Україні і політику Владіміра Путіна. Від співпраці із диригенткою тоді відмовилась також організація «Ковчег Україна».

Оксана Линів – українська диригентка зі Львова. Вона – перша жінка, яка очолила Муніципальний театр в Болоньї і перша диригентка Байройтського оперного фестивалю. Також Оксана Линів – засновниця та художня керівниця фестивалю LvivMozArt, засновниця та головна диригентка Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU.