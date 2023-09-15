У Львівській громаді станом на сьогодні усиновлено 392 дитини

Львів’янка всиновила немовля, від якого відмовились батьки ще у пологовому. Дівчинка була однією з близнят. Здорову сестричку сім’я забрала додому, а Іру, яка народилась із серйозною вадою серця, залишили в одній з лікарень столиці. Про це пише Львівська міська рада.

Зараз Іринці [ім'я змінено] рік і дев'ять місяців, а її теперішня мама Марта [ім’я змінено] не уявляє, як могла жити без донечки усе своє життя.



«Саме перед повномасштабним вторгненням у мене були уродини і я загадала єдине бажання – стати мамою. Планувала робити процедуру екстракорпорального запліднення, проте все змінив один телефонний дзвінок. Зателефонувала подруга зі словами, що у столиці в одному з пологових є маленька дівчинка з хворим серденьком, у якої немає нікого на цілому білому світі. У той момент у моєму серці наче щось тьохнуло», – розповідає Марта.

Коли почалась війна, Марта дуже переживала за дівчинку, з якою ще навіть не була знайома.

«Страх, паніка, відчай. Всі навколо в розпачі, а у мене всередині наче кішки шкребуть – як там малеча у Києві, чи є у неї ліки, чи нічого з нею не трапилось. Я обривала телефони лікарні, де дівчинка лежала. Мене по голосу впізнавав увесь медперсонал. Була знайома з крихіткою через фото, які мені надсилали соціальний працівник та медики», – каже жінка.

Марта вирішила зробити усе можливе, щоб дівчинку зі столиці перевезли до Львова, адже тут безпечніше.

«Іринку привезли у Львівську обласну дитячу клінічну лікарню “Охматдит”. Там я вперше взяла її на руки і втонула в тих великих і блакитних оченятках. Вона була крихітною. Світ зупинився і навколо нас нічого не існувало. Тоді Іриночці було три місяці», – пригадує ці моменти Марта.

Охочих всиновити Іринку, зважаючи на проблеми з її здоров’ям, не було. Жінка розпочала процес оформлення документів, щоб забрати дівчинку додому та стати для неї мамою.

«Документи я зібрала швидко. Мені дуже допомогла та підтримала команда служби у справах дітей Львівської міської ради. Через тиждень донечка була вже вдома у своєму затишному ліжечку. Ліжечко, візочок, іграшки – це все заповнило мою домівку настільки швидко, що я не могла зрозуміти, як раніше цього не було, як раніше я жила без доні», – зазначає жінка.

Дівчинка має серйозні проблеми із серцем. Іринці вже зробили одну операцію при народженні, коли їй було півроку.

«Я з нею їздила у Київ на операцію, яка тривала понад вісім годин. Через кілька років на нас чекає чергова операція, і в майбутньому, коли доні буде 20, їй потрібна буде пересадка серця. Мене це не лякало і не лякає, це моя дитина і я робитиму усе можливе, щоб вона була щасливою. Мені медики і друзі кажуть, що я подарувала Іринці життя, зважаючи на проблеми з її здоров’ям. Але, насправді, це донечка подарувала мені його. Це моє найкраще рішення за усе життя, адже воно набуло сенсу із всиновленням доні», – розповідає Марта.

У січні Іринка святкуватиме два рочки. У неї є любляча мама, а ще велика родина, для якої малеча стала рідною.

«Якщо ви вагаєтесь над тим, чи всиновлювати дитину, не вагайтесь. Бо це те рішення, яке приймають, насамперед, серцем. Тому прислухайтесь до нього», – радить мама Іринки.

Керівник служби у справах дітей Львівської міської ради Володимир Фридрак розповів, що у Львівській громаді станом на сьогодні усиновлено 392 дитини. 76 дітей очікують, щоб їм подарували родинне тепло. У черзі кандидатів на усиновлення – 106 сімей.