Професорка Ірина Сенюта є єдиною представницею України у правлінні цієї організації

Завідувачку кафедри медичного права Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Ірину Сенюту переобрали на другий термін до складу Правління Європейської асоціації медичного права в Україні. Вона є єдиною представницею України у правлінні цієї організації.

«На засіданні Генеральної Асамблеї Європейської асоціації медичного права (EAHL) до складу Правління на другий термін було переобрано завідувачку кафедри медичного права ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького, доктора юридичних наук, голову Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, президента ГО «Фундація медичного права та біоетики України», професора Ipину Сенюту», – повідомили 15 травня на сайті ВНЗ.

Ірина Сенюта почала працювати у правлінні Європейської асоціації медичного права із 2019 року, її нова каденція триватиме до 2027 року.

Європейська асоціація медичного права спрямована на зміцнення здоров’я і прав людини у всій Європі, а також виступає як джерело порад та рекомендацій для вдосконалення права та політики Європи в сфері охорони здоров’я.

Національним представником Європейської асоціації медичного права є також співробітниця кафедри медичного права ВНЗ Христина Терешко

До слова, національним представником Європейської асоціації медичного права є також співробітниця кафедри медичного права львівського медуніверситету – асистент кафедри, кандидат юридичних наук Христина Терешко.

«Долученість українських фахівців до європейського співтовариства сприяє каталізації національного медичного права, презентації української царини на міжнародній арені, а також слугує можливості впливати на європейські процеси розвитку медичного права», – кажуть у виші.