Ірина Сенюта викладає медичне право студентам та є президенткою ГО «Фундація медичного права та біоетики України»

Львівська адвокатка та викладачка Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Ірина Сенюта стала першою в Україні професоркою медичного права. Про це вона повідомила у себе на сторінці у Facebook.

«Шановні друзі та колеги, ділюсь знаменною подією у своєму професійному житті - рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 15.04.2021 (затверджене Наказом від 19.04.2021) мені присвоєно вчене звання професора», – написала Ірина Сенюта.

Вона також повідомила, що є єдиною науковицею в Україні, хто отримав звання професора медичного права.

42-річна Ірина Сенюта є доктором юридичних наук та завідувачкою кафедри медичного права Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Юристка також є національною представницею Європейської асоціації медичного права в Україні, президенткою ГО «Фундація медичного права та біоетики України».

Ірина Сенюта є співавторкою та розробницею законопроектів з питань функціонування національної системи охорони здоров’я, аввторкою близько 200 наукових праць у сфері медичного права.