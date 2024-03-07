У фільмі «Абетка» Мадлі Ляене йдеться про 19-річну Веле

У четвер, 7 березня, мережа Docu/Club спільно з командами Львівського медіафоруму та Асоціацією жінок -юристок України «ЮрФем» запрошують львів’ян на перегляд та обговорення документального фільму «Абетка» Мадлі Ляене (Німеччина).

Героїня фільму, 19-річна Веле, постраждала від сексуального насильства під час війни у Ліберії. Її найбільше прагнення – навчитися читати й писати, щоб не відставати від своєї семирічної доньки. Це стане важливим кроком до її незалежності на шляху від болісного минулого до кращого майбутнього.

Проблема сексуального насильства, пов’язаного з війною, є актуальною і для України. З початку повномасштабної військової агресії РФ прокурори Офісу Генерального прокурора зафіксували 270 фактів сексуального насильства. Найбільшу кількість випадків зафіксовано у Херсонській, Київській та Донецькій областях. В Україні та інших державах створені спеціальні групи, які документують свідчення постраждалих від цих злочинів.

Про масштаби злочнів, перспективи покарання винних та допомогу постраждалим йтиметься під час обговорення фільму.

До участі у розмові долучиться юристка, адвокатка, голова правління Асоціації жінок-юристок України «ЮрФем» Христина Кіт та координаторка Центру допомоги врятованим Мирослава Квасниця.

Подія відбудеться 7 березня о 16.30 у приміщенні Lviv Media Hub.