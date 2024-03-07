У Києві 6 березня відбулася п'ята церемонія нагородження лауреаток щорічної премії Women in Arts. The Resistance, якою ООН Жінки в Україні та Український інститут відзначають здобутки жінок у сфері культури та мистецтва, а з 2023 – також їхній внесок у наближення перемоги.

«Тема цьогорічної премії – це Resistance, опір, який українські жінки чинять російській агресії, посилюючи жіночі голоси та закликаючи до зміни сприйняття України у світі. Я вдячний кожній з них, хто своєю невтомною працею спонукає світову спільноту до дій. Українські мисткині використовують увесь свій талант і всі доступні засоби мистецтва, щоб закликати світ до дій та підтримки України у боротьбі з російською агресією», – прокоментував Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України та голова наглядової ради премії.

Переможниць премії визначають експертна рада та журі, які складаються із фахівців у сфері культури та мистецтва, представників державного сектору і незалежних інституцій. До складу ради та журі увійшли 42 особи.

Спеціальними гостями церемонії стали мультимедійний перформативний проект Liniyї Христини Кірік. Провели церемонію журналістка, ведуча, поетка та сценаристка Олександра Гонтар та стендап-комік і волонтер Василь Байдак. Авторкою статуеток, які вручили лауреаткам є скульпторка Марія Куліковська.

На заході хвилиною мовчання вшанували пам'ять про мисткинь, які загинули внаслідок російської агресії.

Women in Arts – це незалежна премія, яку у 2019 році заснували Український інститут та ООН Жінки в Україні в рамках руху солідарності за гендерну рівність HeForShe. Мета премії – привертати увагу до досягнень жінок-мисткинь та популяризувати українську культуру в країні та світі. Серед лауреаток минулих років – Оксана Забужко, Софія Андрухович, Ірма Вітовська-Ванца, Алевтина Кахідзе, Ірина Цілик та інші.

Лауреатки Women in Arts. The Resistance 2024

Жінки в журналістиці, критиці і дослідженнях – Катерина Яковленко

Катерина Яковленко – публіцистка, журналістка, дослідниця візуальної культури та кураторка. Катерина Яковленко системно працює як культурна критикиня, кураторка та амбасадорка України у міжнародному вимірі. Так, за останній рік вона написала низку текстів – від критичних до академічних – для книжок, каталогів та видань, що підсилюють голос української культури за кордоном.

А співкурована нею виставка «Наші роки, наші слова, наші втрати, наші ми» у львівському Jam Factory стала одним з найбільш обговорюваних мистецьких подій останнього року в Україні.

Жінки в культурному менеджменті – Ольга Гончар

Ольга Гончар – директорка музею тоталітарних режимів «Територія Терору», співзасновниця ГО «Новий музей» – впродовж 2022 та 2023 року ініціювала та координувала роботу Музейного кризового центру, а також займалась активною адвокацією підтримки музейного середовища у час війни та захисту української культурної спадщини. Крім цього Ольга здійснює промоцію української культури на міжнародному рівні. Учасниця та ініціаторка міжнародної промоції українських музеїв у Європі та Північній Америці. Членкиня журі Міжнародної музейної премії ZIVA.

Жінки у візуальному мистецтві – Катя Бучацька

Катя Бучацька – мисткиня, що працює з різними медіа: інсталяція, живопис, відео, фотографія. У своїх проектах досліджує тему позачасовості, трансформацію та перевтілення об’єкту. В 2023 році її роботи увійшли до колекції Kunstmuseum Stuttgart, а робота «Ізюм – Ліверпуль» була презентована у Liverpool Cathedral в рамках програми EuroFestival 2023 у Великобританії, співорганізаторами якої були Український інститут та Британська Рада. Учасниця національного павільйону на Венеційській бієнале 2024.

Також Катя входить до складу ініціативної групи по збереженню спадку фотографки та художниці Параски Плитки-Горицвіт.

Жінки в перформативному мистецтві – Оксана Дмітрієва

Оксана Дмітрієва – головна режисерка Харківського державного академічного театру ляльок ім. Віктора Афанасьєва. У її доробку більше 20-ти вистав в Україні та за кордоном. В умовах коли Харківська ОДА заборонила проводити будь-які вистави з міркувань безпеки та постійні обстріли, у 2023 році Оксана Дмитрієва продовжила створювати потужний актуальний театр, зуміла зберегти і згуртувати творчу команду. Оксана та її команда продовжують їздити в містечка Харківської області та підтримувати місцевих дітей.

Жінки в кіно – Аліса Коваленко

Аліса Коваленко – режисерка-документалістка, сценаристка, членкиня Європейської кіноакадемії. Її фільм «Ми не згаснемо», прем'єра якого відбулась минулого року на Berlinale Generation, виграв програму промоцій ProMotion від Українського інституту, отримав 15 нагород та відзнак на міжнародних фестивалях, став найкращим документальним фільмом VII Кінопремії «Золота Дзиґа», а також був відібраний до селекційного списку Європейської кіноакадемії для номінації в секції «кращий європейський документальний фільм».

Фільм розповідає про підлітків, які зростають біля лінії зіткнення. Сама Аліса з перших днів повномасштабного вторгнення долучилась до лав Української Добровольчої Армії.

Жінки в літературі – Ярина Чорногуз

Ярина Чорногуз – поетеса, військовослужбовиця, парамедикиня, авторка збірки «[dasein: оборона присутності]», за яку здобула спецпремію «Львів – місто літератури ЮНЕСКО» і була номінована на Шевченківську премію. Вірші поетки були перекладені на литовську, португальську, польську, німецьку, хорватську мови. Попри військову службу продовжує займатись літературною діяльністю. Має звання старшого матроса. У травні 2022-го нагороджена медаллю «За врятоване життя».

Жінки в музиці – Джамала

Джамала – українська співачка кримсько-татарського походження , в 2023 році випустила альбом «Qirim» в який увійшли 14 старовинних пісень кримськотатарського народу та який подає кримськотатарську спадщину в сучасному аранжуванні. Альбом зайняв 6 місце у World Music Charts Europe, потрапив у відбір на Шевченківську премію 2024 року. Також Джамала потрапила до трійки глобального плейліста Spotify Equal 2023 й отримала нагороду за внесок у тюркську культуру серед жінок. «Голос Америки» створив документальний фільм про співачку та війну в Україні «Джамала: Пісні свободи».

Особлива відзнака

Катерина Приймак – ветеранка, бойова медикиня, культорологиня, очільниця Руху «Veteranka», громадська активістка, яка разом з посестрами впевнено відстоює гідні умови та матеріальне забезпечення для жінок в армії. А ще, Катерина (позивний «Зоя») разом з командою допомагають армії та вдягають у форму українських військовослужбовиць.

Фото надані Women in Arts