Премія Women in Arts заснована у 2019 році

Український інститут та ООН Жінки в Україні уп’яте вручать премію Women in Arts. The Resistance. Імена лауреаток назвуть 6 березня. Премія відзначає здобутки жінок у сфері культури і мистецтва та їх внесок у наближення перемоги, а також вшановує пам'ять мисткинь, які загинули внаслідок російської агресії.

Ювілейна церемонія нагородження Women in Arts. The Resistance відбудеться під гаслом «Допоки не скінчиться буря».

«З початком повномасштабної війни в Україні, після річної перерви, премія набула нового сенсу, що відображається у присвоєній у 2023 році приставці до назви «The Resistance». Вона символізує опір та стійкість – те, що об'єднало не лише українських мисткинь, але й весь український народ», – наголошують організатори.

Номінантки у семи категоріях:

Жінки в візуальному мистецтві: Катерина Бучацька, Катерина Алійник, Леся Хоменко;

Катерина Бучацька, Катерина Алійник, Леся Хоменко; Жінки в музиці: Марія Яремак, Джамала, Христина Далецька;

Марія Яремак, Джамала, Христина Далецька; Жінки в театрі: Оксана Дмітрієва, Інна Фалькова, Юлія Заулична;

Оксана Дмітрієва, Інна Фалькова, Юлія Заулична; Жінки в кіно: Аліса Коваленко, Марина Врода, Марина Майковська;

Аліса Коваленко, Марина Врода, Марина Майковська; Жінки в літературі: Ярина Чорногуз, Любов Якимчук, Ія Ківа, Олена Герасим’юк, Олеся Яремчук;

Ярина Чорногуз, Любов Якимчук, Ія Ківа, Олена Герасим’юк, Олеся Яремчук; Жінки в культурному менеджменті: Ольга Гончар, Ольга Балашова, Олександра Коваль;

Ольга Гончар, Ольга Балашова, Олександра Коваль; Жінки в культурній журналістиці, критиці та дослідженнях: Катерина Яковленко, Ксенія Білаш, Дарка Гірна.

Також під час церемонії відбудеться нагородження особливою відзнакою (Special mention). Це окрема премія, запроваджена у 2021 році для відзначення досягнень жінок, які не є професійними мисткинями, але своєю діяльністю роблять важливий внесок в українську культуру.

Лауреаток премії Women In Arts визначають профільні експерти та експертки. Головними вимогами до кандидаток є професійні досягнення, репутація, інноваційність та національне чи міжнародне визнання. Оцінювання здійснює експертна рада та журі, до складу яких входять фахівці у сфері культури та мистецтва, представники державного сектору і незалежних інституцій. З повним списком експертної ради та журі можна ознайомитись за посиланням.

З 2023 року оновилися критерії відбору лауреатів: організатори додали до переліку внесок у перемогу, що враховує діяльність у військовій, волонтерській, культурній чи будь-якій іншій сфері, яка безпосередньо наближає перемогу України.

Women in Arts – це незалежна премія, яку у 2019 році заснували Український інститут та ООН Жінки в Україні в рамках руху солідарності за гендерну рівність HeForShe. Мета премії – привертати увагу до досягнень жінок-мисткинь та популяризувати українську культуру в країні та світі.

Український інститут – державна інституція у сфері управління Міністерства закордонних справ України. Місія Українського інституту – зміцнення міжнародної і внутрішньої суб'єктності України засобами культурної дипломатії. Ми налагоджуємо міжнародні культурні зв'язки між людьми та інституціями і створюємо можливості для взаємодії українців зі світом.

ООН Жінки – це структура Організації Об’єднаних Націй, яка зосереджує свої зусилля на досягненні гендерної рівності та розширенні прав і можливостей жінок.

HeForShe – глобальний рух солідарності в підтримку ґендерної рівності, заснований ООН Жінки.