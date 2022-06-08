Віктор Ляшко заявив, що кожен десятий українець відчує психічні розлади внаслідок війни на середньому або важкому рівні

Через війну близько 15 млн українців потребуватимуть психологічної підтримки, а медикаментозного лікування психічних розладів потребуватимуть від трьох до чотирьох мільйонів, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«З кожним днем кількість людей, які будуть відчувати наслідки для свого психічного здоров’я, буде зростати. Навіть тих, хто зміг стійко перенести перші місяці війни, чекає ментальне виснаження, адже звикання до постійного перебування в умовах війни також може мати негативний вплив на психічне здоров’я», – сказав міністр на нараді щодо створення Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки..

З посиланням на проведені раніше дослідження і досвід інших країн Ляшко заявив, що щонайменше кожна п’ята людина буде мати негативні наслідки для психічного здоров’я, а кожна десята відчує їх на рівні середньої важкості або важкої хвороби. Також, за словами Ляшка, психічні проблеми спричинять додаткові проблеми для охорони здоров’я:

психічні розлади мають негативні наслідки в першу чергу на поширення серцево-судинних хвороб, діабету, артритів, астми, онко;

психічні розлади погіршують результати лікування хронічних хвороб та збільшують смертність від онкологічних хвороб;

понад 50% (в 4 рази частіше, ніж загальне населення) осіб з психічними розладами мають також розлади сну, що часто призводять до хвороб органів дихання;

особи з психічними розладами більш схильні до куріння, важче кидають згубну звичку та в середньому курять більше;

в цілому звернення до лікарів, увага до власного здоров’я та періодичність проходження рутинних обстежень падає за наявності психічних хвороб, що призводить до пізньої діагностики хвороб та меншої успішності їх лікування;

ризик смерті від раку за наявності депресивних розладів зростає на 50%, а від серцевих — на 67%;

серед осіб з ПТСР більш поширені гіпертонія, стенокардія, тахікардія, інші захворювання серця, виразка шлунка, гастрит і артрит. Окрім того, ПТСР часто спонукає до ризикової поведінки, що призводить до зловживання алкоголем, наркотиками чи деструктивної поведінки та пов'язаних з ними наслідків;

у разі важких пережитих травм окремі ризики можуть наставати на 10-15 років раніше, ніж в середньому в популяції.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше у МОЗ розповіли про епідемічні ризики війни.