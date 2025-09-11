На Rotten Tomatoes картина має високий рейтинг – 92%.

З 9 жовтня українські глядачі зможуть побачити у прокаті фільм «Острови» – драматичну історію про кохання, пристрасть і небезпечний трикутник стосунків. У головних ролях – номінант на BAFTA Сем Райлі («Небезпечний елемент», «Інколи, завжди, ніколи», «На дорозі»), зірка «Німфоманки» Стейсі Мартін та Джек Фартінґ («Спенсер: Таємниця принцеси Діани»).

Фільм розповідає про Тома, колишнього тенісиста, який колись був близький до слави, але зрештою осів на Канарських островах, живучи без жодної мети. Його будні змінює знайомство з Анною – туристкою, яка приїздить із чоловіком та дитиною. Їхній зв’язок швидко переростає у щось більше, проте зникнення чоловіка Анни ставить під підозру саме Тома, адже він стає останнім, хто бачив зниклого.

Світова прем’єра «Острови» відбулася на цьогорічному Берлінському кінофестивалі. Автором сценарію та режисером виступив Ян-Оле Ґерстер, відомий завдяки фільму «Ой, хлопче», який у 2013 році показували й на Одеському міжнародному кінофестивалі. Ідея нової стрічки народилася на Фуертевентурі, де режисер під час відпочинку познайомився з місцевим тренером з тенісу. Цей образ і став основою для створення головного героя.

Музику до фільму написала композиторка Даша Дауенгауер, лауреатка Премії Європейської кіноакадемії, відома за роботами до стрічок «Ґолда» та «Берлін Александерплац». Саме за саундтрек «Острови» отримали Німецьку кінопремію, а також номінації за найкращий фільм, чоловічу роль та звук.

На Rotten Tomatoes картина має високий рейтинг – 92%. Критики з The Guardian, IndieWire та The Playlist наголошують на атмосферності кінострічки, яка тримає глядача в напрузі аж до фіналу.