Людмила Лузан – перша українська чемпіонка світу з веслування на індивідуальному рівні

Українська каноїстка Людмила Лузан стала дворазовою чемпіонкою світу з веслування у канадському Галіфаксі.

Лузан посіла перше місце в каное-одиночці на дистанції 500 метрів. Українка зуміла подолати цю відстань за 2 хвилини та 22,34 секунди і випередила канадку Софію Дженсен на 0,87 секунди, пише ZN.ua.

Для 25-річної уродженки Івано-Франківська Людмили Лузан це вже друге золото на ЧС-2022 – напередодні вона стала першою в каное-одиночці на дистанції 1000 метрів. Це золото Лузан стало історичним не лише для неї, але й для України на рівні чемпіонатів світу, адже вперше українська веслувальниця тріумфувала на індивідуальному рівні на будь-якій з дистанцій в каное-одиночці.