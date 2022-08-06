Людмила Лузан перемогла на чемпіонаті світу з каное-веслування

У суботу, 6 серпня, українка Людмила Лузан перемогла у фінальному запливі чемпіонату світу з веслування в спринті на 1000 метрів у каное-одиночці. Про це повідомляє «Суспільне».

Українська веслувальниця одразу потрапила до фіналу у каное-одиночці на дистанції 1000 метрів. Лузан змогла випередити найближчих переслідувачок з перевагою у більш, ніж дві секунди. На фініші час українки склав 4:47:90 хв.

«Золото» Лузан стало історичним не лише для неї, але й для України на рівні чемпіонатів світу. Це вперше українська веслувальниця тріумфувала на індивідуальному рівні на будь-якій з дистанцій в каное-одиночці.

Свою перемогу на чемпіонаті світу Людмила Лузан присвятила Україні.

«Я цю перемогу хочу присвятити нашій Україні. Я дуже щаслива, що в мене є шанс представляти Україну, воювати на дистанціях, відстоювати честь нашої держави, так як наші воїни в нас в Україні. Для нас це дуже тяжко і своєю силою ми разом показуємо, що наша Україна непереможна і ми обов’язково переможемо у війні», – сказала Лузан.

Загалом це лише вдруге Україна здобула «золото» чемпіонату світу у жіночому каное у всіх дисциплінах. У 2021 році саме Лузан разом з Анастасією Четверіковою стали чемпіонками у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Цього ж дня українці здобули ще кілька нагород на турнірі. Та ж Людмила Лузан у парі з Анастасією Четверіковою здобули срібну медаль у каное-двійці на дистанції 500 метрів, поступившись лише представницям Китаю.

У свою чергу, чоловіча байдарка-четвірка стала третьою у фіналі чемпіонату. Збірна України у складі Олега Кухарика, Дмитра Даниленка, Ігора Трунова та Івана Семикіна показала час 1.21,38 хв та фінішувала третьою.