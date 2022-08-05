Обстріли житлових кварталів Миколаєва та Запорізької АЕС, прикордонних сіл Сумщини та Чернігівщини, прифронтових зон Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської і Миколаївської областей.

ZAXID.NET підсумовує 163 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські війська завдали ракетних ударів по Миколаєву. Під ворожий вогонь потрапили Балабанівка та Корабельний район, є загиблі та поранені. Державне підприємство «Енергоатом» повідомляє, що росіяни також влаштували чергову провокацію та двічі стріляли у бік захопленої Запорізької АЕС. Водночас українські військові знищили два десятки окупантів, які переховувалися в закинутій будівлі, а також три ворожі склади з боєприпасами на півдні України.

За даними Генштабу, із артилерії ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Залізний Міст і Грем’яч на Чернігівщині та Старікове Сумської області. Від ствольної та реактивної артилерії постраждав Харків та низка населених пунктів області. На Донеччині, як і південній частині Запорізької області, також продовжуються обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії. Російські війська зосереджують зусилля в районах Бахмута та Авдіївки, намагаються встановити контроль над Соледаром і Бахмутом, а також відтіснити наші війська від західної околиці Донецька. Українські військові успішно відбили черговий ворожий штурм в напрямку Мар’їнки. Біля Запоріжжя росіяни проводили розвідку безпілотниками.

На півдні, у Херсонській та Миколаївській областях, окупанти намагаються утримати свої позиції та недопустити контрнаступу ЗСУ. Обстріляні десятки населених пунктів, для ударів неподалік Лозового, Великого Артакового та Андріївки задіяно авіацію.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 5 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 41 650 військових. Також було знищено:

танків – 1 792 (+3);

бойових броньованих машин (ББМ) – 4 032 (+6);

артилерійських систем – 950 (+4);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 260 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 123 (+5);

літаків – 223 (+0);

гелікоптерів – 191 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 742 (+0);

крилатих ракет – 182 (+0);

катерів/кораблів – 15 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 964 (+4);

спеціальної техніки – 83 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Унаслідок ранкового обстрілу російськими військовими Миколаєва відомо про 21 пораненого та одного загиблого чоловіка 1980 року народження.

Тим часом у медзакладах Маріуполя бракує персоналу, а пацієнтів розміщують у коридорах, щоби забезпечити кращі умови для російських військових. За інформацією радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, через брак медикаментів у лікарнях Маріуполя помирає майже кожен четвертий пацієнт.