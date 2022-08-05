Постраждали приватні будинки та багатоповерхівки

У п’ятницю, 5 серпня, війська держави-терориста Росії завдали ракетних ударів по Миколаєву. Під ворожий вогонь потрапили Балабанівка та Корабельний район, є загиблі та поранені. Про наслідки обстрілу повідомили начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та міський голова обласного центру Олександр Сєнкевич.

За інформацією очільника ОВА Віталія Кіма, уже відомо про понад десяток поранених, також є загиблі.

«Вже більше 10 (300), тільки в одному місці після обстрілу вдень, є 200. Бригади ще працюють», – зазначив Кім.

Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що площа ураження від денного обстрілу дуже велика. Є пожежі, руйнування і жертви.

«Постраждали приватні будинки, багатоповерхівки», – зазначив він.

На місцях працюють рятувальні служби. Детальну інформацію обіцяють повідомити згодом.

Під ворожий вогонь потрапили Балабанівка та Корабельний район, повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

За її словами, загарбники завдали ударів з боку Херсона. Під обстріли потрапили Балабанівка та Корабельний район.

«На жаль, є постраждалі, зокрема, 14-річний хлопець. Медики працюють на місці», – написала Замазєєва.

Згодом Замазєєва повідомила, що станом на 17:17 уже відомо про 22 поранених.

Важкі поранення отримав 14-річний хлопець, який в момент атаки росіян перебував біля входу до церкви. Підлітка з політравмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна та черевної порожнини, у тяжкому стані доставили до реанімації обласної лікарні.

«В окупантів немає нічого святого – вони б’ють по церквах та житловим будинкам де проживають українці. Сьогоднішній обстріл – це чергове підтвердження, що ті хто до нас прийшов – звичайні терористи. Їх «духовні скрепи» нічого спільного не мають з Богом та вірою. Їх «духовні скрепи» – це терор, вбивства та знищення усього», – написала вона.

Нагадаємо, у місті з 23 години 5 серпня до 5 ранку 8 серпня впроваджено комендантську годину. Миколаїв буде закрито.

Сьогодні за ніч Миколаїв зазнав обстрілів тричі: після опівночі, близько третьої ночі та о 6:40 ранку.