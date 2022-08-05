Точним влучанням українські військові знищили будівлю, в якій переховувалися два десятки окупантів

Генштаб Збройних сил України опублікував відео, на якому зафіксовано, як точним влучанням українські військові знищили будівлю, в якій переховувалися окупанти.

«Морські піхотинці дочекались доки два десятки окупантів зберуться в залишках будівлі... Результат у відео. Слава Україні! Слава морській піхоті!», – зазначено у підписі до відео.

У повідомленні не зазначається, коли і де саме було знешкоджено ворога.

Зазначимо, що за минулу добу на південному напрямку ЗСУ знищили три ворожі склади з боєприпасами, а також 39 росіян, 4 зенітно-ракетні системи, радіолокаційну станцію та іншу техніку. До слова, на ранок 5 серпня, за даними Генштабу, загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну становлять близько 41 650 осіб. Лише за минулу добу українські захисники знищили приблизно 150 окупантів.

Відео Генштабу ЗСУ