Українська каратистка Аніта Серьогіна здобула золоту медаль на Всесвітніх іграх

Збірна України вперше фінішувала у першій трійці медального заліку Всесвітніх ігор-2022. Про це 18 липня повідомляє «Суспільне».

На основних змагання для неолімпійських видів спорту, що тривали в американському Бірмінгемі, було розіграно 223 комплекти медалей, а усього на подіум підіймалися спортсмени з 73-х різних країн. Збірна України була представлена на Всесвітніх іграх у складі команди в понад сто атлетів.

У піщдсумку на Всесвітніх іграх-2022 Україна завоювала 45 медалей, з яких одразу 16 золотих та фінішувала на третьому місці у медальному заліку. Усі ці показники – найкращі для України.

Також Україна встановила власний рекорд за «золотом», здобувши 16 золотих медалей. Загалом українці завоювали медалі в 13 видах спорту.

Україна також суттєво покращила свої позиції у медальному заліку за всю історію Всесвітніх ігор. До старту змагань 2022 року Україна йшла на 13 місці з 40 золотими медалями. Після фінішу Всесвітніх ігор-2022 - Україна піднялася на 9 місце.