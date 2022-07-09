Для АнжелікиТерлюги це були дебютні Всесвітні ігри

30-річна українська каратистка Анжеліка Терлюга виграла золото на Всесвітніх іграх у американському Бірмінгемі.

Українці не було рівних у ваговій категорії до 55 кг. Для неї це були дебютні Всесвітні ігри.

Терлюга у своїй ваговій категорії провела усі п'ять сутичок: три в груповому етапі, півфінал та фінал. На груповому етапі суперницями українки були чемпіонка ігор 2017 року Валерія Кумізакі (3:3) з Бразилії та олімпійська чемпіонка 2020 року Івет Горанова (3:0) з Болгарії.

У фіналі українка мінімально здолала чинну чемпіонку світу, єгиптянку Ахлам Юссеф (1:0).

Це друге «золото» для України в карате в історії цих змагань – у 2017 році чемпіоном став Станіслав Горуна.

«Я горда, що виграла цю медаль для своєї країни. Я горда бути українкою. І я горда, що принесла щось хороше для України. Це було моєю мрією: виграти цю медаль і зробити це у найскладніших умовах. Я упевнена, що скоро ми переможемо, і моя країна переможе в усьому», – цитує чемпіонку «Суспільне».

Зазначимо, що Терлюга є срібною призеркою Олімпіади-2022 у Токіо. Загалом українська спортсменка сім разів піднімалась на п'єдестал чемпіонату Європи. Так, вона виграла чотири «золота» (два – в індивідуальних змаганнях і ще два – у командному куміте), одне «срібло» (індивідуальні змагання), а також дві «бронзи» (по медалі як в індивідуальному, так і в командному заліку).

Всесвітні ігри є своєрідною Олімпіадою для неолімпійських видів спорту.